Главный вопрос о Роналду. Сколько Криштиану нужно времени для тысячи голов

Утверждается, что ещё один бразилец — Артур Фриденрайх — забил 1329 голов в период с 1909 по 1935 год. Однако в то время довольно много матчей не документировались, и IFFHS признала лишь 354 гола. Бразилец Ромарио также утверждает, что забил большее 1000 мячей за игровую карьеру, но это не подтверждено официально. В ФИФА отметили, что южноамериканец включил в этот список голы на детском, юношеском и молодёжном уровне, а также в товарищеских матчах. В рейтинге IFFHS у Ромарио 756 забитых мячей (четвёртый результат в истории). Есть ещё несколько подобных примеров.