Казахстан поднялся в рейтинге ФИФА после поражения от Австрии в Лиге наций

10 октября, наша команда на выезде была разгромлена австрийцами со счетом 0:4. Таким образом, наша команда с одним набранным очком располагается на последней строчке в группе. До этого казахстанцы проиграли Словении (0:3) и сыграли вничью с Норвегией (0:0).