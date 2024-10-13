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Казахстан поднялся в рейтинге ФИФА после поражения от Австрии в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА после ничьей разгромного поражения от Австрии в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: КФФ

10 октября, наша команда на выезде была разгромлена австрийцами со счетом 0:4. Таким образом, наша команда с одним набранным очком располагается на последней строчке в группе. До этого казахстанцы проиграли Словении (0:3) и сыграли вничью с Норвегией (0:0).

В итоге обновленном списке национальная команда, расположилась на 108-ой позиции по данным портала football-ranking.com. По сравнению с прошлым списком она поднялась на одну строчку.

Это произошло из-за падения в рейтинге национальной команды Намибии, которая упала на пять позиций и занимает 110-ую строчку.

Лидерство в рейтинге ФИФА сохраняют действующие чемпионы мира аргентинцы. На второй строчке идут французы, на третьей позиции располагаются испанцы.

Тем не менее, положение Казахстана может измениться после матча со Словенией, который пройдет сегодня 13 октября, в 18:00 в Алматы.

Казахстан
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