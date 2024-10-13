«Не хотел бы вернуться обратно». Тренер Словении — о победе над Казахстаном

Матч группы 3 дивизиона B, сыгранный в Алматы, завершился в пользу гостей со счетом 1:0.
— Благодарю сборную Казахстана, которая играла очень плотно и упорно. Победа далась тяжело.
— Было ли тяжело играть в Алматы с учетом высокогорья и дальнего расстояния для выезда?
— В принципе нелегко летать на тысячи. Высота над уровнем море не проблема. В Словении такая же высота. Было тяжело выиграть у Казахстана четыре матча подряд.
— Сборная Словении обладает игроками из топ-чемпионатов Европы. Какие цели ставите перед командой, например выход в лигу А Лиги наций на чемпионат мира?
— Сначала, нужно выиграть Лигу наций. Остались две игры, в которых можно исправить ситуацию. Нужно, чтобы Казахстан набрал еще пару очков.
— Вы четыре раза играли с Казахстаном при двух разных тренерах. В чем отличается соперник в этих матчах?
— На выезде играли один раз в Астане и один раз в Алматы. Разница в том, что там искусственный газон, а здесь натуральный. Я бы не хотел вернуться обратно в Казахстан, потому что это далеко.
Следующий матч сборная Словении проведет 14 ноября на своем поле против Норвегии.