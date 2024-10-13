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«Не хотел бы вернуться обратно». Тренер Словении — о победе над Казахстаном

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек подвел итог матча четвертого тура Лиги наций против команды Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz/Алихан Сариев

Матч группы 3 дивизиона B, сыгранный в Алматы, завершился в пользу гостей со счетом 1:0.

— Благодарю сборную Казахстана, которая играла очень плотно и упорно. Победа далась тяжело.

— Было ли тяжело играть в Алматы с учетом высокогорья и дальнего расстояния для выезда?

— В принципе нелегко летать на тысячи. Высота над уровнем море не проблема. В Словении такая же высота. Было тяжело выиграть у Казахстана четыре матча подряд.

— Сборная Словении обладает игроками из топ-чемпионатов Европы. Какие цели ставите перед командой, например выход в лигу А Лиги наций на чемпионат мира?

— Сначала, нужно выиграть Лигу наций. Остались две игры, в которых можно исправить ситуацию. Нужно, чтобы Казахстан набрал еще пару очков.

— Вы четыре раза играли с Казахстаном при двух разных тренерах. В чем отличается соперник в этих матчах?

— На выезде играли один раз в Астане и один раз в Алматы. Разница в том, что там искусственный газон, а здесь натуральный. Я бы не хотел вернуться обратно в Казахстан, потому что это далеко.

Следующий матч сборная Словении проведет 14 ноября на своем поле против Норвегии.

Казахстан
0:1
Первый тайм: 0:0
Словения
Футбол, Лига наций B,
13.10.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Матьяж Кек
Голы
Словения
Ян Млакар
(Эрик Янжа)
55′
Составы команд
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
75′
4
Марат Быстров
30′
11
Ян Вороговский
22
Александр Марочкин
9
Бауыржан I Исламхан
61′
19
Бактиер Зайнутдинов
7
Аслан Дарабаев
78′
6
Жан-Али Пайруз
8
Асхат Тагыберген
69′
13
Лев Скворцов
17
Абат Аймбетов
64′
5
Асхат Балтабеков
23
Ислам Чесноков
9′
64′
21
Айбар Жаксылыков
Словения
1
Ян Облак
13
Эрик Янжа
20
Петар Стоянович
6
Яка Бийол
10
Тими Макс Элшник
22
Адам Гнезда Черин
11
Беньямин Шешко
21
Ваня Дркушич
48′
2
Кенан Байрич
7
Йосип Иличич
42′
71′
4
Деян Петрович
9
Андраж Шпорар
71′
18
Жан Випотник
17
Ян Млакар
87′
14
Ясмин Куртич
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
7
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
12
Фолы
8
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Словения
Казахстан
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь