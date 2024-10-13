Казахстан потерял лидеров после матча со Словенией в Лиге наций

Оба футболиста получили желтые карточки в прошедшем матче четвертого тура Лиги наций со Словенией, завершившимся поражением Казахстана (0:1).
Алип до этого был предупрежден в игре с Австрией (0:4), а Чесноков же, первый «горчичник» заработал в матче с Норвегией (0:0).
В пятом туре 14 ноября наша команда примет Австрию, а 17 ноября завершит Лигу наций в гостях матчем против Норвегии.
Сейчас в группе 3 дивизиона B Лиги наций лидирует Норвегия, набравшая 7 очков, а по дополнительным показателям ей уступает Словения (7). Третье место в активе Австрии (4), а Казахстан с одним баллом на последней строчке. При этом Норвегия и Словения сыграют позднее.