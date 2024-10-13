Черчесов дал обещание после третьего поражения сборной Казахстана

— Мы работаем. Если есть прогресс, то мы на правильном пути. На каждую позицию надо как минимум два игрока. Пока мы не знаем, кто будет у нас в отборе на ЧМ-2026. Там будут сильные соперники, будем думать, как их обыгрывать. Вы видите, что мы делаем шаги вперед. От вас нужна поддержка.