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Черчесов дал обещание после третьего поражения сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал исход матча четвертого тура Лиги наций против Словении, сообщают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz/Алихан Сариев

Матч группы 3 дивизиона B, сыгранный в Алматы, завершился в пользу гостей со счетом 1:0.

— Всех поздравляю с хорошей игрой. Это другой футбол, по сравнению с первым матчем против Норвегии. Надо подкреплять голами, нас это все ждет, — пообещал Черчесов. — Мы играли хорошо. Но во втором тайме при счете 0:1 не выходили игроки атакующие игроки Шушеначев, Самородов, Оразов, а вышли футболисты оборонительного плана. Мне нужны футболисты на поле, а не фамилии. Я видел, как Самородов и Оразов вышли в Австрии.

— Почему не удается забить?

— Хотелось забить, мы создавали сегодня моменты — попали в перекладину. Соперники у нас хорошие — Австрия на чемпионате Европы блистала, словенцы хорошо играли, норвежцы не последняя команда. Чтобы забивать таким сборным — нужна качественная командная игра или индивидуальные качества. Командную игру мы хотим отшлифовать, чтобы добиваться хороших результатов.

— Во время игры нечасто был заметен Ислам Чесноков. Показалось, что до него не доходили мячи и он не создавал острые моменты?

— Так бывает.

— Чесноков играет в «Тоболе» свободного художника, а в сборной нет.

— В чемпионате Казахстана он свободный художник, там сопротивления меньше, здесь — другой соперник. Команде нужно развивать игровой интеллект.

— Мы видим прогресс. Сколько потребуется времени, чтобы вывести сборною на новый уровень?

— Мы работаем. Если есть прогресс, то мы на правильном пути. На каждую позицию надо как минимум два игрока. Пока мы не знаем, кто будет у нас в отборе на ЧМ-2026. Там будут сильные соперники, будем думать, как их обыгрывать. Вы видите, что мы делаем шаги вперед. От вас нужна поддержка.

— Многие говорят про прогресс, но его не видно. Команда не использует высокий прессинг, не бьет, в домашних матчах можно играть агрессивнее.

— Я могу только извиниться перед вами.

Следующий матч подопечные Черчесова проведут против Австрии 14 ноября в Алматы.

Сборная Казахстана начала выступление в Лиге наций с сенсационной домашней ничьей с Норвегией (0:0), но после этого потерпела два разгромных поражения: сначала команда Черчесова уступила в гостях Словении (0:3), а затем проиграли на выезде сборной Австрии (0:4).

Казахстан
0:1
Первый тайм: 0:0
Словения
Футбол, Лига наций B,
13.10.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Матьяж Кек
Голы
Словения
Ян Млакар
(Эрик Янжа)
55′
Составы команд
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
75′
4
Марат Быстров
30′
11
Ян Вороговский
22
Александр Марочкин
9
Бауыржан I Исламхан
61′
19
Бактиер Зайнутдинов
7
Аслан Дарабаев
78′
6
Жан-Али Пайруз
8
Асхат Тагыберген
69′
13
Лев Скворцов
17
Абат Аймбетов
64′
5
Асхат Балтабеков
23
Ислам Чесноков
9′
64′
21
Айбар Жаксылыков
Словения
1
Ян Облак
13
Эрик Янжа
20
Петар Стоянович
6
Яка Бийол
10
Тими Макс Элшник
22
Адам Гнезда Черин
11
Беньямин Шешко
21
Ваня Дркушич
48′
2
Кенан Байрич
7
Йосип Иличич
42′
71′
4
Деян Петрович
9
Андраж Шпорар
71′
18
Жан Випотник
17
Ян Млакар
87′
14
Ясмин Куртич
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
7
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
12
Фолы
8
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
Словения
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь