Черчесов дал обещание после третьего поражения сборной Казахстана

Матч группы 3 дивизиона B, сыгранный в Алматы, завершился в пользу гостей со счетом 1:0.
— Всех поздравляю с хорошей игрой. Это другой футбол, по сравнению с первым матчем против Норвегии. Надо подкреплять голами, нас это все ждет, — пообещал Черчесов. — Мы играли хорошо. Но во втором тайме при счете 0:1 не выходили игроки атакующие игроки Шушеначев, Самородов, Оразов, а вышли футболисты оборонительного плана. Мне нужны футболисты на поле, а не фамилии. Я видел, как Самородов и Оразов вышли в Австрии.
— Почему не удается забить?
— Хотелось забить, мы создавали сегодня моменты — попали в перекладину. Соперники у нас хорошие — Австрия на чемпионате Европы блистала, словенцы хорошо играли, норвежцы не последняя команда. Чтобы забивать таким сборным — нужна качественная командная игра или индивидуальные качества. Командную игру мы хотим отшлифовать, чтобы добиваться хороших результатов.
— Во время игры нечасто был заметен Ислам Чесноков. Показалось, что до него не доходили мячи и он не создавал острые моменты?
— Так бывает.
— Чесноков играет в «Тоболе» свободного художника, а в сборной нет.
— В чемпионате Казахстана он свободный художник, там сопротивления меньше, здесь — другой соперник. Команде нужно развивать игровой интеллект.
— Мы видим прогресс. Сколько потребуется времени, чтобы вывести сборною на новый уровень?
— Мы работаем. Если есть прогресс, то мы на правильном пути. На каждую позицию надо как минимум два игрока. Пока мы не знаем, кто будет у нас в отборе на ЧМ-2026. Там будут сильные соперники, будем думать, как их обыгрывать. Вы видите, что мы делаем шаги вперед. От вас нужна поддержка.
— Многие говорят про прогресс, но его не видно. Команда не использует высокий прессинг, не бьет, в домашних матчах можно играть агрессивнее.
— Я могу только извиниться перед вами.
Следующий матч подопечные Черчесова проведут против Австрии 14 ноября в Алматы.
Сборная Казахстана начала выступление в Лиге наций с сенсационной домашней ничьей с Норвегией (0:0), но после этого потерпела два разгромных поражения: сначала команда Черчесова уступила в гостях Словении (0:3), а затем проиграли на выезде сборной Австрии (0:4).