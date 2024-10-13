«Я считаю, что мы уделяем этому слишком много внимания. Каждый может думать что хочет, но всякий раз, когда речь идёт о Килиане, это принимает несоизмеримые масштабы. Мы говорили о нём перед матчем и после. Так что неважно, где он следил за матчем, — это не наша проблема. Любовь Мбаппе к сборной Франции не нужно доказывать. Он отправил всем ребятам сообщения. Мы не можем дождаться его возвращения», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.
Капитан сборной Франции отреагировал на скандальный поход Мбаппе в ночной клуб
Полузащитник и новый капитан сборной Франции Орельен Тчуамени ответил на вопрос, что он думает о ситуации с нападающим «трёхцветных» Килианом Мбаппе, который не прибыл в расположение национальной команды в октябре из-за желания долечить травму и при этом в день игры Лиги наций с Израилем (1:4) был замечен в ночном клубе.
Футбол, Лига наций А,
10.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Bozsik Arena
Главные тренеры
Ран Бен Шимон
Дидье Дешам
Голы
Израиль
Омри Гандельман
(Оскар Глух)
24′
Франция
Эдуардо Камавинга
(Рандаль Коло Муани)
7′
Кристофер Нкунку
(Эдуардо Камавинга)
28′
Маттео Гендузи
(Люка Эрнандез)
87′
Брэдли Барколя
(Маттео Гендузи)
89′
Составы команд
Израиль
18
Омри Глазер
2
Илай Файнгольд
3
Матан Балтакса
5
Идан Нахмиас
15
Оскар Глух
11
Лиэль Абада
6
Омри Гандельман
62′
8
Дор Перец
10
Долев Хазиза
76′
22
Денни Гроппер
16
Мохаммед Абу Фани
67′
20
Этан Азулай
21
Махмуд Джабер
76′
17
Дан Битон
9
Таи Барибо
62′
13
Анан Халаили
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
15
Ибраима Конате
17
Вильям Салиба
7
Усман Дембеле
12
Рандаль Коло Муани
22
Тео Эрнандез
90′
3
Люка Динь
6
Эдуардо Камавинга
18′
70′
19
Юссуф Фофана
8
Орельен Тшуамени
90′
18
Уоррен Заир-Эмери
10
Кристофер Нкунку
77′
14
Маттео Гендузи
11
Майкл Олисе
70′
20
Брэдли Барколя
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
1
Удары (всего)
15
1
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
9
8
Фолы
11
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти