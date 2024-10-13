Капитан сборной Франции отреагировал на скандальный поход Мбаппе в ночной клуб

«Я считаю, что мы уделяем этому слишком много внимания. Каждый может думать что хочет, но всякий раз, когда речь идёт о Килиане, это принимает несоизмеримые масштабы. Мы говорили о нём перед матчем и после. Так что неважно, где он следил за матчем, — это не наша проблема. Любовь Мбаппе к сборной Франции не нужно доказывать. Он отправил всем ребятам сообщения. Мы не можем дождаться его возвращения», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.