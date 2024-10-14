Черчесов — не главная проблема Казахстана. Для прогресса нужны другие игроки

Австрия и Словения — участники плей-офф Евро. Норвегии на Евро не было, однако и её состав существенно превосходит состав команды Черчесова. Всё же при Адиеве и в Лиге наций, и в отборе на Евро-2024 Казахстан играл не только с топами вроде Дании, но и с теми, кто примерно равен ему по классу или даже сильно уступает, как Сан-Марино. Это никак не умаляет заслуг Магомеда Мусаевича и его команды. Однако факт в том, что были соперники, с которыми набирать очки было попроще, чем с Австрией, Словенией и Норвегией.