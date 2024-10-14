Мбаппе отлынивает от матчей сборной, и его можно понять. Скоро так будет поступать все больше звезд

Сложно сказать, насколько инсайд правдив, но сам Мбаппе зимой 2023-го говорил, что выдавать максимум в каждой игре при таком плотном графике невозможно: «Мы приближаемся к модели НБА, где играют по 70 матчей за сезон. Лично я не против такого, но мы не сможем каждый раз играть хорошо и выдавать зрелище, которое ожидает публика. В НБА франшизы практикуют управление нагрузкой спортсменов. Но я не могу сказать, что не буду играть в ближайшую субботу, это плохо воспримут. Болельщик заплатил за билет и хочет увидеть достойную игру, возможно, он увидит тебя живьем лишь раз за сезон. И я понимаю его ожидания. Нам нужно подумать над наилучшим решением проблемы».