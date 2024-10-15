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Отставка? В КФФ сделали заявление о будущем Черчесова

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов в интервью «Матч ТВ» высказался о будущем главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова, сообщают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz/Алихан Сариев

В воскресенье сборная Казахстана потерпела поражение от команды Словении в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций. При Черчесове национальная команда провела четыре матча, сыграв один раз вничью и трижды проиграв с общим счетом 0:8.

— Несмотря на результаты в Лиге наций, ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идет. Об этом даже не думаем. У главного тренера сборной есть конкретные задачи, он их выполняет. При этом я вижу результат его работы.

— Главная задача — это подготовка к квалификации ЧМ‑2026?

— Одна из задач. Не забывайте о системе подготовки всех наших сборных, включая молодежные и юношеские. У Станислава Саламовича в этом плане все структурно и идет так, как мы планировали.

— Вы поддержали главного тренера и команду после очередного поражения или это излишне?

— После Словении зашел в раздевалку и поблагодарил главного тренера и команду за игру. Сказал: «Ребята, тот футбол в который вы играете, это уже другой футбол — тот, который нам нужен». Это новый стиль, новая философия. Это то, что мы нарабатываем и наигрываем даже на уровне U‑17.

— Как оцените настроение в команде?

— Оно позитивное. Единственное — ребята очень переживают из‑за болельщиков. Тем более, что от них можно прочитать разные высказывания.

— В Лиге наций у сборной Казахстана остается две игры с Австрией и Норвегией. Главный тренер будет продолжать гнуть свою линию?

— Знаете, ребятам самим нравится тот футбол, в который они сейчас играют. И понравилось, как они играли со Словенией и Австрией. Причем эта игра уже выстраивается. Уступить с такой было точно не стыдно. Да и забивать должны были. Со временем это должно прийти, — сказал Барменкулов «Матч ТВ».

Сборная Казахстана с одним очком занимает четвертое место в группе 3 дивизиона B. В следующем матче команда Черчесова 14 ноября примет австрийцев.

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