Отставка? В КФФ сделали заявление о будущем Черчесова

— После Словении зашел в раздевалку и поблагодарил главного тренера и команду за игру. Сказал: «Ребята, тот футбол в который вы играете, это уже другой футбол — тот, который нам нужен». Это новый стиль, новая философия. Это то, что мы нарабатываем и наигрываем даже на уровне U‑17.