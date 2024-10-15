Отставка? В КФФ сделали заявление о будущем Черчесова

В воскресенье сборная Казахстана потерпела поражение от команды Словении в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций. При Черчесове национальная команда провела четыре матча, сыграв один раз вничью и трижды проиграв с общим счетом 0:8.
— Несмотря на результаты в Лиге наций, ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идет. Об этом даже не думаем. У главного тренера сборной есть конкретные задачи, он их выполняет. При этом я вижу результат его работы.
— Главная задача — это подготовка к квалификации ЧМ‑2026?
— Одна из задач. Не забывайте о системе подготовки всех наших сборных, включая молодежные и юношеские. У Станислава Саламовича в этом плане все структурно и идет так, как мы планировали.
— Вы поддержали главного тренера и команду после очередного поражения или это излишне?
— После Словении зашел в раздевалку и поблагодарил главного тренера и команду за игру. Сказал: «Ребята, тот футбол в который вы играете, это уже другой футбол — тот, который нам нужен». Это новый стиль, новая философия. Это то, что мы нарабатываем и наигрываем даже на уровне U‑17.
— Как оцените настроение в команде?
— Оно позитивное. Единственное — ребята очень переживают из‑за болельщиков. Тем более, что от них можно прочитать разные высказывания.
— В Лиге наций у сборной Казахстана остается две игры с Австрией и Норвегией. Главный тренер будет продолжать гнуть свою линию?
— Знаете, ребятам самим нравится тот футбол, в который они сейчас играют. И понравилось, как они играли со Словенией и Австрией. Причем эта игра уже выстраивается. Уступить с такой было точно не стыдно. Да и забивать должны были. Со временем это должно прийти, — сказал Барменкулов «Матч ТВ».
Сборная Казахстана с одним очком занимает четвертое место в группе 3 дивизиона B. В следующем матче команда Черчесова 14 ноября примет австрийцев.