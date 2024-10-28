Черчесов выбрал состав на матчи Лиги наций

В его список вошли 37 игроков.
Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Александр Заруцкий («Астана»), Стас Покатилов («Тобол»), Темирлан Анарбеков («Женис»);
Защитники: Алибек Касым («Актобе»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все — «Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба — «Тобол»), Лев Скворцов («Шинник», Россия), Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба — «Ордабасы»), Улар Жаксыбаев («Кызылжар»), Адильбек Жумаханов («Атырау»), Мейрамбек Калмырза, Асхат Балтабеков (оба — «Жетысу»),;
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все — «Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Бахтиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Аслан Дарабаев («Елимай»), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов (все — «Астана»), Ислам Чесноков («Тобол»), Андрей Ульшин («Кайрат»), Галымжан Кенжебек («Акритас», Кипр);
Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Рамазан Каримов («Астана»), Жан Али Пайруз («Елимай»), Артур Шушеначев («Сочи», Россия).
Напомним, 14 ноября сборная Казахстана примет австрийцев в Алматы, а 17-го сыграет в Осло с Норвегией. На счету подопечных Черчесова одно очко в группе 3 Лиги B. Команда занимает последнее, четвертое место.