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Черчесов выбрал состав на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов определился с расширенным списком команды на предстоящие матчи Лиги наций против Австрии и Норвегии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Источник: КФФ

В его список вошли 37 игроков.

Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Александр Заруцкий («Астана»), Стас Покатилов («Тобол»), Темирлан Анарбеков («Женис»);

Защитники: Алибек Касым («Актобе»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все — «Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба — «Тобол»), Лев Скворцов («Шинник», Россия), Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба — «Ордабасы»), Улар Жаксыбаев («Кызылжар»), Адильбек Жумаханов («Атырау»), Мейрамбек Калмырза, Асхат Балтабеков (оба — «Жетысу»),;

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все — «Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Бахтиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Аслан Дарабаев («Елимай»), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов (все — «Астана»), Ислам Чесноков («Тобол»), Андрей Ульшин («Кайрат»), Галымжан Кенжебек («Акритас», Кипр);

Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Рамазан Каримов («Астана»), Жан Али Пайруз («Елимай»), Артур Шушеначев («Сочи», Россия).

Напомним, 14 ноября сборная Казахстана примет австрийцев в Алматы, а 17-го сыграет в Осло с Норвегией. На счету подопечных Черчесова одно очко в группе 3 Лиги B. Команда занимает последнее, четвертое место.

Казахстан
Австрия
Норвегия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь