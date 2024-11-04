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Черчесов выбрал окончательный состав на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов определился с окончательным составом на ноябрьские матчи Лиги наций, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ.

Источник: Vesti.kz

14 ноября национальная команда примет в Алматы команду Австрии, а 17-го, сыграет в Осло против Норвегии.

В окончательный список вошли 27 футболистов. Отметим, учебно-тренировочный сбор стартует 11 ноября в Алматы.

Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Стас Покатилов («Тобол»), Темирлан Анарбеков («Женис»);

защитники: Алибек Касым («Актобе»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все — «Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба — «Тобол»), Султанбек Астанов («Ордабасы»), Улар Жаксыбаев («Кызылжар»), Адильбек Жумаханов («Атырау»), Мейрамбек Калмырза, Асхат Балтабеков (оба — «Жетысу»);

полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан (оба — «Ордабасы»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Аслан Дарабаев («Елимай»), Эльхан Астанов («Астана»), Ислам Чесноков («Тобол»), Галымжан Кенжебек («Акритас», Кипр);

нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Рамазан Каримов («Астана»), Жан Али Пайруз («Елимай»).

Напомним, сборная Казахстана, представленная в группе 3 Лиги B после четырех туров, занимает последнее, четвертое место. На счету команды Черчесова одно очко. У Норвегии, Австрии и Словении по семь баллов.

Казахстан
Австрия
Норвегия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь