Стали известны соперники сборной Казахстана в группе Лиги наций

Четыре победителя групп Лиги А выходят в финальный турнир. Четыре победителя групп Лиги В и Лиги С переходят в лигу выше. Команды, занявшие четвертые места в Лиге А и Лиге В, а также две команды с самым низким рейтингом среди тех, кто занял третье место в Лиге В, вылетают в лигу ниже.