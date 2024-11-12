В сборной Австрии назвали главную трудность перед матчем с Казахстаном

«Конечно, обстоятельства отличаются от других выездных матчей», — говорит Николя Сейвальд перед поездкой в Алматы, расположенный почти в 300 километрах от китайской границы, добавляя: «Нам предстоит довольно долгий перелет, а также смена времени. Но это нас не отпугнет. Мы постараемся подготовиться как можно лучше и выложиться на поле в Казахстане. Я уверен, что если мы сможем выложиться на сто процентов, то победим Казахстан», — заявил полузащитник.