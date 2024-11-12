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В сборной Австрии назвали главную трудность перед матчем с Казахстаном

Сборная Австрии ведет подготовку к матчу с командой Казахстана в рамках пятого тура Лиги наций, сообщают Vesti.kz. 13 ноября австрийцы отправятся в Алматы, где 14-го сыграют с подопечными Станислава Черчесова.

Источник: oefb.at

«Конечно, обстоятельства отличаются от других выездных матчей», — говорит Николя Сейвальд перед поездкой в Алматы, расположенный почти в 300 километрах от китайской границы, добавляя: «Нам предстоит довольно долгий перелет, а также смена времени. Но это нас не отпугнет. Мы постараемся подготовиться как можно лучше и выложиться на поле в Казахстане. Я уверен, что если мы сможем выложиться на сто процентов, то победим Казахстан», — заявил полузащитник.

Вратарь Патрик Пентц придерживается аналогичного мнения:

«Я думаю, мы уже достаточно говорили о долгом перелете и разнице во времени. Мы все равно ничего не можем изменить, будем принимать все как есть. Наш персонал, физиотерапевты и врачи проделали огромную работу, подготовив нас просто великолепно. Мы просто постараемся взять три очка и увезти их в Австрию», — заявил голкипер.

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