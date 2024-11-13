В сборной Австрии дали оценку команде Казахстана перед матчем Лиги наций в Алматы

«Казахстан — это команда, которая играет в хороший футбол и имеет в своих рядах хороших футболистов. Если мы будем агрессивны в прессинге, мы заберем мяч. Это наша самая большая сила. Нам нужно смело играть вперед и стараться показать свою лучшую игру на поле, и, надеюсь, мы уйдем с поля победителями», — цитирует игрока сайт Австрийского футбольного союза.