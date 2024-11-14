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Удаление и гол со штрафного решили судьбу Казахстана в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу под руководством Станислава Черчесова проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz/Алихан Сариев

Встреча пятого тура прошла в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 0:2.

Ее исход был предрешен в первые 25 минут. Сначала на 15-й минуте успеха добился Кристоф Баумгартнер, разобравшись неразберихой хозяев поля в обороне, затем на 23-й минуте Александр Марочкин подвел партнеров, заработав удаление и штрафной в непосредственной близости своих ворот. Михаэль Грегорич мастерски исполнил стандарт — Стас Покатилов не выручил команду и по правде говоря, отыграл матч не лучше Игоря Шацкого.

В итоге Казахстан потерпел четвертое поражение в пяти матчах и по-прежнему занимает последнее, четвертое место в группе 3 дивизиона B Лиги наций, набрав всего один балл и имея разницу мячей 0−10. Кроме того подопечные Черчесова потеряли шансы на сохранение прописки в данном дивизионе.

Казахстан стартовал в группе с ничьей в матче с Норвегией (0:0), после чего последовали поражения от Словении (0:3, 0:1) и Австрии (0:4 и теперь 0:2).

17 ноября казахстанцы сыграют на выезде с Норвегией.

Казахстан
0:2
Первый тайм: 0:2
Австрия
Футбол, Лига наций B,
14.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Ральф Рангник
Голы
Австрия
Кристоф Баумгартнер
(Штефан Пош)
15′
Михаэль Грегорич
25′
Составы команд
Казахстан
1
Стас Покатилов
6
Алибек Касым
11
Ян Вороговский
90+1′
22
Александр Марочкин
23′
8
Асхат Тагыберген
4
Эльхан Астанов
7
Аслан Дарабаев
57′
16
Еркин Тапалов
9
Бауыржан I Исламхан
25′
3
Адилбек Жумаханов
10
Максим Самородов
68′
23
Галымжан Кенжебек
17
Абат Аймбетов
46′
18
Рамазан Каримов
19
Бактиер Зайнутдинов
68′
14
Жан-Али Пайруз
Австрия
1
Александр Шлагер
4
Кевин Дансо
15
Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
8
Александр Прасс
11
Михаэль Грегорич
5
Штефан Пош
64′
16
Филлипп Мвене
18
Романо Шмид
77′
17
Андреас Вайманн
19
Кристоф Баумгартнер
72′
23
Кевин Штегер
20
Конрад Лаймер
64′
22
Маттиас Зайдль
21
Патрик Виммер
72′
14
Чуквубуике Адаму
Статистика
1
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Марьян Александру Барбу
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
Австрия
Лига наций: таблица и календарь