Удаление и гол со штрафного решили судьбу Казахстана в Лиге наций

Ее исход был предрешен в первые 25 минут. Сначала на 15-й минуте успеха добился Кристоф Баумгартнер, разобравшись неразберихой хозяев поля в обороне, затем на 23-й минуте Александр Марочкин подвел партнеров, заработав удаление и штрафной в непосредственной близости своих ворот. Михаэль Грегорич мастерски исполнил стандарт — Стас Покатилов не выручил команду и по правде говоря, отыграл матч не лучше Игоря Шацкого.