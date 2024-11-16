Черчесов рассказал, как сдержать Холанда

«Мы уже не первый раз играем против Холанда. В первом матче мы сделали так, чтобы ему в определенных моментах было непросто. Знаем его силу, однако мы играем против Норвегии, в которой выступает Холанд, и никак не против его одного. Мы готовимся к сопернику и будем стараться найти варианты, чтобы его сдержать, хотя это непросто», — заявил Черчесов.