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Черчесов рассказал, как сдержать Холанда

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью Meta-ratings.kz поделился мнением о нападающем сборной Норвегии Эрлинге Холанде, сообщают Vesti.kz. Встреча шестого тура Лиги наций пройдет 17 ноября на стадионе «Уллевол» в Осло. Начало — в 22:00 по казахстанскому времени.

Источник: Reuters

«Мы уже не первый раз играем против Холанда. В первом матче мы сделали так, чтобы ему в определенных моментах было непросто. Знаем его силу, однако мы играем против Норвегии, в которой выступает Холанд, и никак не против его одного. Мы готовимся к сопернику и будем стараться найти варианты, чтобы его сдержать, хотя это непросто», — заявил Черчесов.

Напомним, подопечные Черчесова в группе 3 лиги B занимают последнее, четвертое место. Национальная команда набрала один балл, как раз, в домашнем матче с Норвегией (0:0).

В остальных матчах, сборная Казахстана потерпела четыре поражения с общим счетом 0:10.

Лидируют в квартете команды Австрии и Норвегии, у которых по десять баллов. У сборной Словении семь очков.

Норвегия
Казахстан