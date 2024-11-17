Голевой рекорд Германии, Молдавии обеспечил повышение чудо-гол воспитанника «ПСЖ», Азербайджан провалился с Фернанду Сантушем

Побеждай в Андорре — и ты в лиге С. Просто на бумаге, а насколько это бывает сложно, мы прекрасно помним по отбору на Евро-2008. Вот и Молдавия, владея преимуществом, в первом тайме так и не нашла путей доставки мяча в ворота соперника. По ходу второй половины мяч буквально метался по штрафной, а в итоге команда Сергея Клещенко все же забила в удивительном для такой игры стиле. В добавленное время в быстрой контратаке! Ее героем стал обладатель трех паспортов (молдавского, румынского и французского) Постолаки, который в детстве переехал с семьей во Францию и окончил там академию «ПСЖ». Вот она — школа, позволившая пройти нескольких защитников и отправить мяч впритирку со штангой! В этот момент на поле находился отыгравший полный матч спартаковец Рябчук, а хавбек «Факела» Моцпан была заменен на 77-й минуте.