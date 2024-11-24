Черчесова защитили на фоне провалов в Лиге наций и назвали проблему сборной Казахстана

«Черчесов уже доказал, что он хороший тренер. Выиграл чемпионат Венгрии, дал результат с российской сборной. Он человек опытный. С Адиевым у Казахстана были другие результаты, но многое зависит от игроков, от того, как они себя чувствуют в определенный день и конкретный период. Лично для меня, это не провал. Черчесову надо дать шанс, я уверен, что он должен продолжать работу с Казахстаном. Посмотрим, какие группы будут на отбор к чемпионату мира, ведь многое зависит от соперников — у таких сборных как Казахстан иногда получается, но в большинстве случаев — нет. 80 процентов сборной играют в Казахстане, где инфраструктура достаточно плохая. Поэтому где еще тренеру взять футболистов?», — заявил Танасиевич «РБ Спорт».