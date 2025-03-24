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В первой корзине. С кем Казахстан сыграет в Лиге наций-2026/27

Стала известна корзина в которой будет представлена сборная Казахстана на жеребьевке Лиги наций — 2026/27, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Команда Казахстана выступит в Дивизионе C и будет помещена в первую корзину вместе с командами Исландии, Черногории и Албании.

Состав корзин

  • Корзина 1: Исландия, Черногория, Албания, Казахстан;
  • Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения;
  • Корзина 3: Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония;
  • Корзина 4: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.

Напомним, в Лиге наций 2024/25 сборная Казахстана сыграла в дивизионе B с командами Австрии, Норвегии и Словении.

Национальная команда под руководством российского тренера Станислава Черчесова набрала одно очко (ничья с Норвегией — 0:0) и проиграла пять матчей с общим счетом 0:15.