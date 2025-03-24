В первой корзине. С кем Казахстан сыграет в Лиге наций-2026/27

Команда Казахстана выступит в Дивизионе C и будет помещена в первую корзину вместе с командами Исландии, Черногории и Албании.
Состав корзин
- Корзина 1: Исландия, Черногория, Албания, Казахстан;
- Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения;
- Корзина 3: Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония;
- Корзина 4: Латвия/Гибралтар, Люксембург/Мальта, Молдова, Сан-Марино.
Напомним, в Лиге наций 2024/25 сборная Казахстана сыграла в дивизионе B с командами Австрии, Норвегии и Словении.
Национальная команда под руководством российского тренера Станислава Черчесова набрала одно очко (ничья с Норвегией — 0:0) и проиграла пять матчей с общим счетом 0:15.