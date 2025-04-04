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Сборная Казахстана за тайм оформила разгром в Лиге наций

Женская сборная Казахстана по футболу одержала убедительную победу над Лихтенштейном в Лиге наций УЕФА сезона 2025 года, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча третьего тура, прошедшая в Эшене, завершилась с разгромным счетом 4:0. Основной результат был достигнут уже в первом тайме, когда в ворота хозяек было забито три мяча: дважды отличилась Бибигуль Нурушева (на 5-й и 36-й минутах с пенальти), а также забила Карина Берикова (26-я минута). На последних минутах матча Амина Бибосынова (90+5-я минута) закрепила победу.

Положение команду в группе C3 после трех матчей:

  • Люксембург — 7 очков;
  • Армения — 6;
  • Казахстан — 4;
  • Лихтенштейн — 0.

8 апреля Казахстана примет на своем поле Армению. Начало — в 18:00 на стадионе «Астана Арена».

По итогам шести туров группового этапа определятся четыре сборные, которые сыграют в финальной стадии, а также участники стыковых матчей за повышение/понижение в классе перед европейской квалификацией ЧМ-2027.