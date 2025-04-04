Сборная Казахстана за тайм оформила разгром в Лиге наций

Встреча третьего тура, прошедшая в Эшене, завершилась с разгромным счетом 4:0. Основной результат был достигнут уже в первом тайме, когда в ворота хозяек было забито три мяча: дважды отличилась Бибигуль Нурушева (на 5-й и 36-й минутах с пенальти), а также забила Карина Берикова (26-я минута). На последних минутах матча Амина Бибосынова (90+5-я минута) закрепила победу.