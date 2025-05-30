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Матч сборной Казахстана в Лиге наций завершился со счетом 4:0

Женская сборная Казахстана по футболу одержала крупную победу над Лихтенштейном в матче пятого тура группового этапа Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Игра прошла в Алматы и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяек поля. Дубль оформила Карина Берикова, отличившись на 44-й и 55-й минутах. Также голами отметились Асельхан Турлыбекова (46-я минута) и Мадина Жанатаева (57-я).

В первом тайме казахстанская команда создала множество опасных моментов, но реализовать удалось лишь один. Однако после перерыва подопечные Мадияра Кембилова уверенно довели матч до разгрома, избежав прежней расточительности.

Следующую игру Казахстан проведет с Люксембургом 3 июня.

Положение команд в группе C3:

  • Люксембург — 10 очков (4 матча)
  • Казахстан — 10 очков (5 матчей)
  • Армения — 6 очков (4 матча)
  • Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей)