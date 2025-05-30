Матч сборной Казахстана в Лиге наций завершился со счетом 4:0

Игра прошла в Алматы и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяек поля. Дубль оформила Карина Берикова, отличившись на 44-й и 55-й минутах. Также голами отметились Асельхан Турлыбекова (46-я минута) и Мадина Жанатаева (57-я).