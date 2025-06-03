Удаление и четыре гола решили судьбу сборной Казахстана в Лиге наций

Но концовка встречи осталась за гостями. Люксембург, воспользовавшись преимуществом в составе, сумел переломить ход встречи и забил три безответных мяча во втором тайме. Итоговый счет — 3:1 в пользу гостей, которые, набрав 16 очков, заняли первое место в группе и обеспечили себе повышение в дивизион B Лиги наций.