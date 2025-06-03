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Удаление и четыре гола решили судьбу сборной Казахстана в Лиге наций

Женская сборная Казахстана по футболу завершила выступление в групповом этапе Лиги наций УЕФА домашним матчем против Люксембурга. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Алматы и стала решающей в борьбе за выход в дивизион B, передают Vesti.kz.

Источник: KFF Women

Перед заключительным туром ситуация в группе C выглядела следующим образом: Люксембург лидировал с 13 очками, Казахстан шел вторым с 10, а позади оставались Армения (6 очков) и Лихтенштейн (0). Чтобы выйти напрямую в следующий дивизион, подопечным Мадияра Кембилова нужна была только победа.

Однако уже на шестой минуте поединка сборная Казахстана оказалась в крайне затруднительном положении — защитница Казына Норбаева получила прямую красную карточку, оставив команду в меньшинстве на весь матч.

Несмотря на численный дефицит, казахстанки проявили характер и сумели открыть счет во втором тайме. Точный удар со штрафного Карины Жумабайкызы подарил надежду трибунам в Алматы и оставил шанс на сенсацию.

Но концовка встречи осталась за гостями. Люксембург, воспользовавшись преимуществом в составе, сумел переломить ход встречи и забил три безответных мяча во втором тайме. Итоговый счет — 3:1 в пользу гостей, которые, набрав 16 очков, заняли первое место в группе и обеспечили себе повышение в дивизион B Лиги наций.

Сборная Казахстана, несмотря на достойную борьбу, завершила турнир на втором месте и останется в текущем дивизионе на следующий цикл.