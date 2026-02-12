Стали известны соперники сборной Казахстана в группе Лиги наций

Сборная Казахстана попала в группу 3 дивизиона C, где её соперниками станут команды Словакии, Фарерских островов и Молдовы.
Расписание туров
- Тур 1:
24—26 сентября2026 года
- Тур 2:
27—29 сентября2026 года
- Тур 3: 30 сентября — 3 октября 2026 года*
- Тур 4:
4—6 октября2026 года
- Тур 5:
12—14 ноября2026 года
- Тур 6:
15—17 ноября2026 года
Все группы Лиги наций-2026/27
Дивизион А
Группа 1: Франция, Италия, Бельгия и Турция
Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия и Греция
Группа 3: Испания, Хорватия, Англия и Чехия
Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия и Уэльс.
Дивизион B
Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения и Северная Македония
Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия и Северная Ирландия
Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия и Косово
Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния и Швеция.
Дивизион С
Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь и Сан-Марино
Группа 2: Черногория, Армения, Кипр и Латвия/Гибралтар (определится по итогам стыков в марте 2026 года)
Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова и Молдова
Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония и Люксембург/Мальта.
Дивизион D
Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург и Андорра
Группа 2: Литва, Азербайджан и Лихтенштейн.
*Дата 30 сентября 2026 года обычно не предусмотрена для проведения матчей в рамках «Недели футбола», но может быть использована как исключение для игр третьего тура.
Четверо победителей групп в Лигах B и C, а также победители двух групп в Лиге D автоматически переходят в Лиги A, B и C соответственно.
Команды, занявшие четвёртые места в группах Лиг A и B, автоматически выбывают в Лиги B и C соответственно. Две команды, занявшие четвёртые места с наихудшими результатами в группах Лиги C, выбывают в Лигу D.
После группового этапа, который завершится в ноябре 2026 года, лучшие команды Лиги А получат возможность выйти в финальную стадию — для этого нужно будет победить в четвертьфинальных двухраундовых противостояниях дома и на выезде в марте 2027 года. В финальном турнире, запланированном на июнь 2027 года, традиционно сыграют четыре команды.