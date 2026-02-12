Стали известны соперники сборной Казахстана в группе Лиги наций

После группового этапа, который завершится в ноябре 2026 года, лучшие команды Лиги А получат возможность выйти в финальную стадию — для этого нужно будет победить в четвертьфинальных двухраундовых противостояниях дома и на выезде в марте 2027 года. В финальном турнире, запланированном на июнь 2027 года, традиционно сыграют четыре команды.