Стали известны соперники сборной Казахстана в группе Лиги наций

Сегодня, 12 февраля, в Брюсселе состоялась жеребьёвка общего этапа Лиги наций УЕФА-2026/27, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Сборная Казахстана попала в группу 3 дивизиона C, где её соперниками станут команды Словакии, Фарерских островов и Молдовы.

Расписание туров

  • Тур 1: 24—26 сентября 2026 года
  • Тур 2: 27—29 сентября 2026 года
  • Тур 3: 30 сентября — 3 октября 2026 года*
  • Тур 4: 4—6 октября 2026 года
  • Тур 5: 12—14 ноября 2026 года
  • Тур 6: 15—17 ноября 2026 года

Все группы Лиги наций-2026/27

Дивизион А

Группа 1: Франция, Италия, Бельгия и Турция
Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия и Греция
Группа 3: Испания, Хорватия, Англия и Чехия
Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия и Уэльс.

Дивизион B

Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения и Северная Македония
Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия и Северная Ирландия
Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия и Косово
Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния и Швеция.

Дивизион С 

Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь и Сан-Марино
Группа 2: Черногория, Армения, Кипр и Латвия/Гибралтар (определится по итогам стыков в марте 2026 года)
Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова и Молдова
Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония и Люксембург/Мальта.

Дивизион D 

Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург и Андорра
Группа 2: Литва, Азербайджан и Лихтенштейн.

*Дата 30 сентября 2026 года обычно не предусмотрена для проведения матчей в рамках «Недели футбола», но может быть использована как исключение для игр третьего тура.

Четверо победителей групп в Лигах B и C, а также победители двух групп в Лиге D автоматически переходят в Лиги A, B и C соответственно.

Команды, занявшие четвёртые места в группах Лиг A и B, автоматически выбывают в Лиги B и C соответственно. Две команды, занявшие четвёртые места с наихудшими результатами в группах Лиги C, выбывают в Лигу D.

После группового этапа, который завершится в ноябре 2026 года, лучшие команды Лиги А получат возможность выйти в финальную стадию — для этого нужно будет победить в четвертьфинальных двухраундовых противостояниях дома и на выезде в марте 2027 года. В финальном турнире, запланированном на июнь 2027 года, традиционно сыграют четыре команды.