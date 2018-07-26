Исполком РФС утвердил возможность четвертой замены в матчах Кубка страны

В мае 2018 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил использование четвертой замены. Ранее данная практика была опробована на клубном уровне в матчах Кубка Англии и Германии, на уровне сборных — на олимпийском турнире в Бразилии, чемпионате мира среди женщин до 20 лет, Кубке конфедераций 2017 года, в финале Золотого кубка КОНКАКАФ и чемпионате мира в России. В начале июля четвертую замену одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), новшество будет использоваться в играх Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги наций и квалификации чемпионата Европы 2020 года.