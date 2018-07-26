РФС планирует использовать VAR в полуфиналах и финале Кубка России в следующем сезоне

«В наших планах, что система будет внедрена и использована в девяти матчах сезона, — сказал Алаев. — Речь идет о полуфиналах и финале Кубка страны и стыковых матчах».

На чемпионате мира 2018 года в России Международная федерация футбола (ФИФА) впервые применила систему видеоповторов. Во вторник глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что «Краснодар» и «Спартак» изъявили желание за свой счет поставить оборудование VAR и провести тестовые матчи с этой системой.

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на двухлетний испытательный срок в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод.