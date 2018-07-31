Текущие события
Футбол. Еврокубки
31.07
Спартак Тр0
Легия1
Футбол. Еврокубки
31.07
Хапоэль Беэр-Шева2
Динамо З2
Футбол. Еврокубки
31.07
Шериф0
Шкендия0
Футбол. Еврокубки
31.07
Пюник1
Тобол Кс0
Футбол. Премьер-лига
31.07
Крылья Советов0
ЦСКА0
Футбол. Кубок России
31.07
Красный-СГАФКСТ1
Днепр См4
Футбол. Кубок России
31.07
Динамо БрлП 4:11
Иртыш1
Футбол. Кубок России
31.07
Чита2
Зенит Ир3
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» получил золото. И убрал зеленую форму
11Головин в ЦСКА. Это было круто!
31 июля, источник: Спорт-Экспресс

Смоленский «Днепр» вышел в 1/64 финала Кубка России, иркутский «Зенит» и барнаульское «Динамо» — в 1/32

Смоленский «Днепр» разгромил «Красный-СГАФКСТ» в 1/128 финала Кубка России — 4:1.

Также сегодня состоялись два матча 1/64 финала турнира. Иркутский «Зенит» обыграл «Читу», а барнаульское «Динамо» победило «Иртыш».

Кубок России

1/128 финала

«Красный-СГАФКСТ» (Смоленск) — «Днепр» (Смоленск) — 1:4 (0:3)

Голы: Хабалов, 12 (0:1). Скляр, 23 (0:2). Хабалов, 41 (0:3). Хабалов, 88 (0:4). Хорунжий, 90+3 (1:4).

1/64 финала

«Чита» — «Зенит» (Иркутск) — 2:3 (0:2)

Голы: Богданов, 28 (0:1). Яковлев, 34 (0:2). Новицкий, 55 (1:2). Каменев, 62 (2:2). Копытин, 89 (2:3).

«Динамо» (Барнаул) — «Иртыш» (Омск) — 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 4:1

Голы: Погребан, 67 — с пенальти (1:0). Берковский, 73 (1:1).

Днепр См
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит Ир
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Брл
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок мира
Общий зачет
 ЦСКА продает еще одного игрока. И снова в Европу
У "Анжи" все плохо. Просто ужасно
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России
Чемпион мира по футболу подписал контракт с «Локомотивом»
«Краснодар» потерял спонсоров. У клуба проблемы?
Зима близко. Почему Конор не будет бегать от Хабиба
Зажигающий звезды. История главного тренера «Монако» Жардима
Хоккеист не приходил в сознание, матч продолжать не стали
Черышев не нужен «Вильярреалу» и перейдет в «Эвертон»?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка