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22:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Волгарь», «Знамя Труда» и «Текстильщик» вышли в 1/32 финала Кубка России

«Волгарь» на своем поле обыграл «Машук-КМВ» из Пятигорска в 1/64 финала Кубка России — 3:1.

Также в следующий раунд вышли «Челябинск», «Нефтехимик», «Сызрань-2003», «Знамя Труда», «Чайка», брянское «Динамо», «Луки-Энергия», «Текстильщик», «Черноморец» и «Калуга».

Кубок России

1/64 финала

«Волга» (Ульяновск) — «Челябинск» — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 1:4.

«Зенит» (Ижевск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0).

«Лада-Тольятти» — «Сызрань-2003» — 0:3 (0:1).

«Квант» (Обнинск) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 1:4 (0:1).

«Волгарь» (Астрахань) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 2:1 (2:1).

«Спартак» (Владикавказ) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:3 (0:2).

«Динамо» (Брянск) — «Металлург» (Липецк) — 1:0 (1:0).

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 1:0 (1:0).

«Текстильщик» (Иваново) — «Зоркий» (Красногорск) — 3:1 (1:0).

«Дружба» (Майкоп) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:1 (0:1).

«Днепр» (Смоленск) — «Калуга» (Калуга) — 1:2 (0:1).

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