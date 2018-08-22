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15:05 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Лучом» в дебютном матче Евсеева

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» на выезде нанесли поражение «Лучу» из Владивостока в матче 1/32 финала Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Денис Дедечко (45-я минута) и Константин Базелюк (60, с пенальти).

Игра во Владивостоке стала дебютной для Вадима Евсеева на посту главного тренера хабаровской команды. Евсеев возглавил «СКА-Хабаровск» 20 августа.

Жеребьевка пар участников 1/16 финала состоится позднее.

Луч 0:2
Первый тайм: 0:1
СКА-Хабаровск
22.08.2018, 12:00 Плей-офф: 1/32 финала Динамо
Главные тренеры
Рустем Хузин Вадим Евсеев
Голы
69 Денис Дедечко 45+3′
11 Константин Базелюк 60′
Составы
Денис Вамбольт 95
Максим Насадюк 3
Кирилл Суслов 15
Кирилл Марущак 18
Деян Болевич 29
Наиль Замалиев 33
Руслан Гордиенко 9
69′ Александр Носов 10
Андрей Павленко 77
64′ Сергей Пономаренко 12
Иван Хлебородов 7
22′ 53′ Дмитрий Калугин 14
Илья Визнович 98
62′ Станислав Прокофьев 11
Давид Дзахов 17
31 Егор Генералов
3 Николай Зайцев 87′
18 Виталий Приндета
77 Максим Ненахов
17 Дмитрий Кабутов
69 Денис Дедечко 90+1′
14 Александр Радченко
6 Павел Карасев 57′
33 Ираклий Квеквескири
7 Максим Казанков 77′ 73′
10 Владислав Никифоров
26 Александр Черевко 84′
44 Николай Фадеев
11 Константин Базелюк 75′ 38′
88 Олег Алейник
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артем Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
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