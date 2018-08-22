«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Лучом» в дебютном матче Евсеева
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» на выезде нанесли поражение «Лучу» из Владивостока в матче 1/32 финала Кубка России.
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» на выезде нанесли поражение «Лучу» из Владивостока в матче 1/32 финала Кубка России.
Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Денис Дедечко (45-я минута) и Константин Базелюк (60, с пенальти).
Игра во Владивостоке стала дебютной для Вадима Евсеева на посту главного тренера хабаровской команды. Евсеев возглавил «СКА-Хабаровск» 20 августа.
Жеребьевка пар участников 1/16 финала состоится позднее.
|Луч
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0:2
Первый тайм: 0:1
|СКА-Хабаровск
|Рустем Хузин
|Вадим Евсеев
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Артем Любимов (Санкт-Петербург, Россия)