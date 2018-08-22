Барнаульское «Динамо» победило «Томь» в 1/32 финала Кубка России
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Футболисты барнаульского «Динамо» в серии пенальти победили томскую «Томь» в матче 1/32 финала Кубка России.
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Футболисты барнаульского «Динамо» в серии пенальти победили томскую «Томь» в матче 1/32 финала Кубка России.
Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в среду в Барнауле, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были игроки «Динамо» — 5:4.
В другом матче 1/32 финала «Сахалин» (Южно-Сахалинск) разгромил иркутский клуб «Зенит-Радиан» — 3:0.
|Динамо Брл
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0:0
По пенальти: 5:4
Основное время: 0:0 (0:0)
|Томь
|Сергей Шишкин
|Василий Баскаков
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Роман Сафьян (Москва, Россия)