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17:49 (мск), источник: Р-Спорт

Барнаульское «Динамо» победило «Томь» в 1/32 финала Кубка России

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Футболисты барнаульского «Динамо» в серии пенальти победили томскую «Томь» в матче 1/32 финала Кубка России.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в среду в Барнауле, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были игроки «Динамо» — 5:4.

В другом матче 1/32 финала «Сахалин» (Южно-Сахалинск) разгромил иркутский клуб «Зенит-Радиан» — 3:0.

Динамо Брл 0:0
По пенальти: 5:4
Основное время: 0:0 (0:0)
Томь
22.08.2018, 14:30 Плей-офф: 1/32 финала Динамо
Главные тренеры
Сергей Шишкин Василий Баскаков
Составы
Максим Полковников 3
Денис Ершов 4
Сергей Нестеренко 5
Иван Житников 7
Владислав Хмелевский 19
Константин Погребан 9
Виктор Липин 8
120′ Богдан Карюкин 85
Антон Трубин 1
112′ Ярослав Овсянников 22
Данила Гребенкин 13
90′ Никита Шибаев 11
Тимур Дильмухаметов 77
85′ Владимир Завьялов 20
Максим Аксенов 15
1 Юрий Шафинский
2 Айдар Лисинков
17 Ислам Тлупов 72′
22 Петр Тен
24 Александр Клещенко
27 Роман Мануйлов 18′
78 Николай Калинский
4 Семен Фомин 68′
18 Олег Шалаев
7 Дмитрий Сасин 105′
23 Сергей Зуйков
14 Антон Макурин 60′
90 Станислав Крапухин
61 Александр Ставпец 76′
98 Никита Гвинейский
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Роман Сафьян (Москва, Россия)
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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