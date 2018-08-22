Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Торпедо М1
Шинник0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Чайка1
Армавир0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Луки-Энергия0
Чертаново0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Текстильщик2
Химки2
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо Бр1
Авангард К3
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Калуга3
Тамбов3
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Черноморец Н2
Сочи1
Футбол. Кубок России
доп. время
Волгарь0
Факел0
Футбол. Кубок России
доп. время
Сызрань-20031
Ротор1
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Видеотон
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Динамо К
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик1
Мордовия0
Футбол. Кубок России
17:00
Знамя Труда0
Балтика1
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень2
Сибирь1
Футбол. Кубок России
16:00
Челябинск0
Нижний Новгород1
Футбол. Кубок России
14:30
Динамо БрлП 5:40
Томь0
Футбол. Кубок России
13:00
Сахалин Ю-С3
Зенит Ир0
Футбол. Кубок России
12:00
Луч0
СКА-Хабаровск2
Все события
Фоторепортажи
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
8Юрий Жирков. Карьера в фото
18:51 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Нижнего Новгорода» победили «Челябинск» в матче 1/32 финала Кубка России

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. «Нижний Новгород» в гостях обыграл «Челябинск» в матче 1/32 финала Кубка России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Челябинске, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Нижнего Новгорода». Гол на 61-й минуте забил Дан Спэтару. На 54-й минуте с поля был удален игрок хозяев Павел Крыжевских. На 75-й минуте «Челябинск» мог сравнять счет, но Сергей Игнатьев не реализовал пенальти.

Соперник «Нижнего Новгорода» в следующем раунде турнира определится позднее.

Челябинск 0:1
Первый тайм: 0:0
Нижний Новгород
22.08.2018, 16:00 Плей-офф: 1/32 финала Центральный
Главные тренеры
Руслан Узаков Дмитрий Черышев
Голы
94 Дану Спэтару 61′
Нереализованные пенальти
75′ С. Игнатьев  
Составы
Олег Новиков 1
Виктор Курышев 3
Виталий Коркин 12
Руслан Байтуков 19
Никита Печенкин 6
Михаил Белов 8
Сергей Игнатьев 10
36′ Максим Румянцев 20
54′ Павел Крыжевских 27
90′ Андрей Бирюков 14
86′ Владислав Дубровский 7
90′ Алексей Пипо 13
1 Артур Анисимов
4 Артем Абрамов
28 Артем Семейкин
91 Лео Гогличидзе
95 Антон Бочаров
7 Анатолий Нежелев
10 Максим Палиенко
19 Алексей Скворцов
90 Андрей Хрипков 58′
74 Даниил Фомин 49′
92 Радик Хайруллов 66′
57 Руслан Абазов
13 Павел Игнатович 70′
94 Дану Спэтару
Статистика
3 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челябинск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нижний Новгород
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева ответила на обвинения в предательстве
Голкипер "Сибири" исполнил самый невероятный буллит года
Россию обвинили во вмешательстве в выборы президента IBU
Рейтинг Forbes: Мария Шарапова беднеет на глазах
Ягр забил чумовой гол и отдал две голевые передачи в одном матче
СМИ: «Локомотив» готов заплатить 13 миллионов за игрока «Нанта»
Хочу, чтоб сын стал футболистом. Роналду растит нового Криштиану
Бах: МОК был близок к отмене Олимпиады-2018
Нападающий «Краснодара» дисквалифицирован на три матча РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь