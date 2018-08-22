Футболисты «Нижнего Новгорода» победили «Челябинск» в матче 1/32 финала Кубка России
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. «Нижний Новгород» в гостях обыграл «Челябинск» в матче 1/32 финала Кубка России по футболу.
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. «Нижний Новгород» в гостях обыграл «Челябинск» в матче 1/32 финала Кубка России по футболу.
Встреча, прошедшая в среду в Челябинске, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Нижнего Новгорода». Гол на 61-й минуте забил Дан Спэтару. На 54-й минуте с поля был удален игрок хозяев Павел Крыжевских. На 75-й минуте «Челябинск» мог сравнять счет, но Сергей Игнатьев не реализовал пенальти.
Соперник «Нижнего Новгорода» в следующем раунде турнира определится позднее.
|Челябинск
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0:1
Первый тайм: 0:0
|Нижний Новгород
|Руслан Узаков
|Дмитрий Черышев
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|3
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия)