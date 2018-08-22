Футболисты «Нижнего Новгорода» победили «Челябинск» в матче 1/32 финала Кубка России

Встреча, прошедшая в среду в Челябинске, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Нижнего Новгорода». Гол на 61-й минуте забил Дан Спэтару. На 54-й минуте с поля был удален игрок хозяев Павел Крыжевских. На 75-й минуте «Челябинск» мог сравнять счет, но Сергей Игнатьев не реализовал пенальти.