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18:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я что, судья?» Первая пресс-конференция Евсеева закончилась скандалом

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Вадим Евсеев досрочно покинул первую пресс-конференцию в новой должности, состоявшуюся после матча 1/32 финала Кубка России против «Луча» (2:0).

Источник: Спорт-Экспресс

Причиной послужил вопрос о судействе.

После вопроса одного из журналистов: «Каково вам работать в команде, которая нарушает регламент и работает, по всей видимости, с судьями?» Евсеев заявил, что не является судьей, а затем покинул пресс-конференцию.

Напомним, в июле «Армавир» подал в КДК протест на результат проигранного матча против «СКА-Хабаровска» (0:3) в ФНЛ, считая, что сыгравший за армейцев Ираклий Квеквескири должен был отбывать дисквалификацию с прошлого сезона. КДК отказал «Армавиру» в удовлетворении заявления, так как было установлено отсутствие вины хабаровского клуба.

Луч 0:2
Первый тайм: 0:1
СКА-Хабаровск
22.08.2018, 12:00 Плей-офф: 1/32 финала Динамо
Главные тренеры
Рустем Хузин Вадим Евсеев
Голы
69 Денис Дедечко 45+3′
11 Константин Базелюк 60′
Составы
Денис Вамбольт 95
Максим Насадюк 3
Кирилл Суслов 15
Кирилл Марущак 18
Деян Болевич 29
Наиль Замалиев 33
Руслан Гордиенко 9
69′ Александр Носов 10
Андрей Павленко 77
64′ Сергей Пономаренко 12
Иван Хлебородов 7
22′ 53′ Дмитрий Калугин 14
Илья Визнович 98
62′ Станислав Прокофьев 11
Давид Дзахов 17
31 Егор Генералов
3 Николай Зайцев 87′
18 Виталий Приндета
77 Максим Ненахов
17 Дмитрий Кабутов
69 Денис Дедечко 90+1′
14 Александр Радченко
6 Павел Карасев 57′
33 Ираклий Квеквескири
7 Максим Казанков 77′ 73′
10 Владислав Никифоров
26 Александр Черевко 84′
44 Николай Фадеев
11 Константин Базелюк 75′ 38′
88 Олег Алейник
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артем Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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