«Я что, судья?» Первая пресс-конференция Евсеева закончилась скандалом

Причиной послужил вопрос о судействе.
После вопроса одного из журналистов: «Каково вам работать в команде, которая нарушает регламент и работает, по всей видимости, с судьями?» Евсеев заявил, что не является судьей, а затем покинул пресс-конференцию.
Напомним, в июле «Армавир» подал в КДК протест на результат проигранного матча против «СКА-Хабаровска» (0:3) в ФНЛ, считая, что сыгравший за армейцев Ираклий Квеквескири должен был отбывать дисквалификацию с прошлого сезона. КДК отказал «Армавиру» в удовлетворении заявления, так как было установлено отсутствие вины хабаровского клуба.