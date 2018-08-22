«Мордовия», «Ротор» и «Факел» вылетели из Кубка России

Источник: РИА "Новости"

«Мордовия» в гостях с минималным счётом уступила «Нефтехимику». «Ротор», также в гостях, проиграл «Сызрани». Основное время завершилось ничьей 1:1, но в серии послематчевых пенальти точнее были хозяева (4:3).

«Тюмень» в дополнительное время обыграла «Сибирь» со счётом 2:1. «Факел» в Астрахани проиграл «Волгарю». После безголевой ничьей в основное время хозяева победили в серии послематчевых пенальти (4:2).