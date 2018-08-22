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21:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мордовия», «Ротор» и «Факел» вылетели из Кубка России

Сразу несколько клубов ФНЛ уступили в матчах 1/32 финала Кубка России представителям ПФЛ. Не сумели преодолеть эту стадию турнира «Мордовия», «Ротор», «Факел», «Сочи» и «Сибирь».

Источник: РИА "Новости"

«Мордовия» в гостях с минималным счётом уступила «Нефтехимику». «Ротор», также в гостях, проиграл «Сызрани». Основное время завершилось ничьей 1:1, но в серии послематчевых пенальти точнее были хозяева (4:3).

«Тюмень» в дополнительное время обыграла «Сибирь» со счётом 2:1. «Факел» в Астрахани проиграл «Волгарю». После безголевой ничьей в основное время хозяева победили в серии послематчевых пенальти (4:2).

Новообразованный ФК «Сочи» проиграл «Черноморцу» в гостях со счётом 1:2. В следующий раунд турнира вышли также «Балтика», «Авангард» и «Химки».

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