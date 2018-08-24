«Спартак» сыграет с «Черноморцем» в 1/16 финала Кубка России по футболу

В 1/32 финала Кубка России «Черноморец», выступающий в зоне «Юг» второго дивизиона, победил «Сочи» со счетом 2:1. «Спартак» и «Черноморец» сыграли 16 очных матчей в истории, в 12 из которых победу праздновала московская команда, «Черноморец» одержал две победы, еще две встречи между соперниками завершились вничью. В последний раз команды встречались между собой 12 июля 2003 года в Новороссийске в матче чемпионата России, когда красно-белые победили хозяев поля со счетом 3:2.
Остальные пары 1/16 финала Кубка России выглядят следующим образом: «Химки» — «Рубин» (Казань), «Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Москва), «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск), «Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва), «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Арсенал» (Тула), «Динамо» (Барнаул) — «Оренбург», «Тюмень» — ЦСКА, «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Урал» (Екатеринбург), «Нижний Новгород» — «Уфа», «Чайка» (Песчанокопское) — «Анжи» (Махачкала), «Сызрань-2003» — «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Тамбов» — «Крылья Советов» (Самара), «Волгарь» (Астрахань) — «Зенит» (Санкт-Петербург), «Авангард» (Курск) — «Краснодар».
Матчи 1/16 финала турнира запланированы на 26—27 сентября. Клубы Российской премьер-лиги проведут свои игры на данной стадии Кубка России в гостях.