«Спартак» сыграет с «Черноморцем» в 1/16 финала Кубка России по футболу

В 1/32 финала Кубка России «Черноморец», выступающий в зоне «Юг» второго дивизиона, победил «Сочи» со счетом 2:1. «Спартак» и «Черноморец» сыграли 16 очных матчей в истории, в 12 из которых победу праздновала московская команда, «Черноморец» одержал две победы, еще две встречи между соперниками завершились вничью. В последний раз команды встречались между собой 12 июля 2003 года в Новороссийске в матче чемпионата России, когда красно-белые победили хозяев поля со счетом 3:2.