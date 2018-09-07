«Спартак» сыграет с «Черноморцем» в 1/16 финала Олимп — Кубка России 26 сентября

Московский «Спартак» сыграет в гостях с новороссийским «Черноморцем» 26 сентября. В 1/32 финала Кубка России «Черноморец», выступающий в зоне «Юг» второго дивизиона чемпионата страны, победил «Сочи» со счетом 2:1. «Спартак» и «Черноморец» сыграли 16 очных матчей в истории, в 12 из которых победу праздновала московская команда, «Черноморец» одержал две победы, еще две встречи между соперниками завершились вничью.