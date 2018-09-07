«Спартак» сыграет с «Черноморцем» в 1/16 финала Олимп — Кубка России 26 сентября

Московский «Спартак» сыграет в гостях с новороссийским «Черноморцем» 26 сентября. В 1/32 финала Кубка России «Черноморец», выступающий в зоне «Юг» второго дивизиона чемпионата страны, победил «Сочи» со счетом 2:1. «Спартак» и «Черноморец» сыграли 16 очных матчей в истории, в 12 из которых победу праздновала московская команда, «Черноморец» одержал две победы, еще две встречи между соперниками завершились вничью.
25 сентября пройдет первый матч данной стадии Кубка страны — нижнекамский «Нефтехимик» примет екатеринбургский «Урал». 26 сентября пройдут следующие матчи: «Химки» — «Рубин» (Казань), «Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Москва), «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск), «Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва), «СКА- Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Арсенал» (Тула), «Динамо» (Барнаул) — «Оренбург», «Нижний Новгород» — «Уфа», «Чайка» (Песчанокопское) — «Анжи» (Махачкала), «Сызрань-2003» — «Ростов» (Ростов-на- Дону), «Волгарь» (Астрахань) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
Курский «Авангард» и «Краснодар» встретятся 27 сентября. В тот же день свой матч 1/16 финала сыграют «Тамбов» и самарские «Крылья Советов». Ранее сообщалось, что в связи со сложным календарем «Тюмень» и московский ЦСКА договорились о переносе матча 1/16 финала с 26 сентября на 10 октября.