«Сахалин» отказался провести с «Арсеналом» матч Кубка на травяном покрытии

Команды должны играть на стадионе «Темп» с искусственным покрытием, который считается домашним для «Сахалина». Но от «Арсенала» поступило предложение перенести матч на стадион «Труд», возможно, потому, что на нем, как и на домашней арене тульской команды, травяное покрытие. «Арсенал» даже предложил оплатить аренду другого стадиона.