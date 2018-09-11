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12:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сахалин» отказался провести с «Арсеналом» матч Кубка на травяном покрытии

Футболисты «Сахалина» отклонили предложение тульского «Арсенала» сменить стадион и сыграть 1/16 Кубка России на другом с травяным покрытием.

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Игра должна состояться 26 сентября в Томске.

Команды должны играть на стадионе «Темп» с искусственным покрытием, который считается домашним для «Сахалина». Но от «Арсенала» поступило предложение перенести матч на стадион «Труд», возможно, потому, что на нем, как и на домашней арене тульской команды, травяное покрытие. «Арсенал» даже предложил оплатить аренду другого стадиона.

«Наши спортсмены не приняли предложение из-за того, что уже привыкли к стадиону “Темп” и его покрытию. Для человеческого глаза разница кажется небольшой, на самом деле она колоссальная. Футболисту необходимо долго привыкать к игре на натуральном покрытии», — цитирует РИА «Сахалин-Курилы» пресс-атташе команды Николая Дончака.

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Источник: Полузащитник «Зенита» согласился перейти в «Милан»
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