«Сахалин» отказался провести с «Арсеналом» матч Кубка на травяном покрытии
Футболисты «Сахалина» отклонили предложение тульского «Арсенала» сменить стадион и сыграть 1/16 Кубка России на другом с травяным покрытием.
Футболисты «Сахалина» отклонили предложение тульского «Арсенала» сменить стадион и сыграть 1/16 Кубка России на другом с травяным покрытием.
Игра должна состояться 26 сентября в Томске.
Команды должны играть на стадионе «Темп» с искусственным покрытием, который считается домашним для «Сахалина». Но от «Арсенала» поступило предложение перенести матч на стадион «Труд», возможно, потому, что на нем, как и на домашней арене тульской команды, травяное покрытие. «Арсенал» даже предложил оплатить аренду другого стадиона.
«Наши спортсмены не приняли предложение