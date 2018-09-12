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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

ПФЛ предложила ввести групповой этап в Кубке России

Президент ПФЛ Андрей Соколов сообщил, что руководство третьего по силе дивизиона в ходе совещания с исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым выступило с предложением ввести в Кубке России групповой этап.

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Источник: РИА "Новости"

«Обсуждались вопросы содержательного порядка: предложение, подготовленное администрацией Лиги по формату проведения следующего розыгрыша Кубка России, как 2019/20, так и 2020/21; увеличение количества матчей для команд ПФЛ в сезоне-2019/20 за счёт нового формата Кубка, который предусматривает групповые этапы по подобию отборов на чемпионаты мира и Европы. Эти команды определялись бы уже в весенней части этого сезона, что позволило бы проводить матчи 1/32, 1/16 финалов Кубка с участием команд ФНЛ, РФПЛ в июле месяце. Соответственно, высвободить некоторые дни для проведения матчей либо чемпионата, либо матчей Кубка России.

Также мы обсудили предложение РПЛ — играть два матча на каждой стадии. Это было первоначальное обсуждение. Третий вопрос содержательного характера касается порядка выплаты компенсаций при заключении трудового договора клуба ПФЛ с футболистом. В принципе те предложения, которые подготовил Российский футбольный союз, вызвали одобрение. По мнению участников группы Юг, они могут быть реализованы в ближайшей перспективе. Отмечу, что в совещании приняли участие все клубы", — цитирует Соколова сайт РФС.

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