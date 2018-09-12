ПФЛ предложила ввести групповой этап в Кубке России

«Обсуждались вопросы содержательного порядка: предложение, подготовленное администрацией Лиги по формату проведения следующего розыгрыша Кубка России, как 2019/20, так и 2020/21; увеличение количества матчей для команд ПФЛ в сезоне-2019/20 за счёт нового формата Кубка, который предусматривает групповые этапы по подобию отборов на чемпионаты мира и Европы. Эти команды определялись бы уже в весенней части этого сезона, что позволило бы проводить матчи 1/32, 1/16 финалов Кубка с участием команд ФНЛ, РФПЛ в июле месяце. Соответственно, высвободить некоторые дни для проведения матчей либо чемпионата, либо матчей Кубка России.