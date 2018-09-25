Свыше 20 тыс. болельщиков ожидается на матче Олимп — Кубка России «Балтика» — «Локомотив»

Матч «Балтика» — «Локомотив» пройдет 26 сентября на стадионе «Калининград», вмещающем 35 тыс. зрителей, игра начнется в 21:00 мск.
«Скорее всего, 30 тысяч зрителей на матче не будет, учитывая резкое похолодание. Многие к тому же нацелены на то, чтобы приобрести билет на игру сборной, которая сыграет здесь 11 октября (в матче Лиги наций против шведов — прим. ТАСС), из-за чего образуются огромные очереди, — сказали в пресс-службе. — К сожалению, наш матч, который должен был стать украшением футбольного сезона, находится немного в тени матча сборной. Это тоже влияет, но предполагается, что на матч с “Локомотивом” придет более 20 тысяч зрителей, что станет максимальной посещаемостью кубковых матчей в Калининграде с 1995 года».
По словам пресс-службы, билеты на футбол организаторы матчей «Балтики» именно продают, а не раздают. «Таков наш принцип. Может, мы собираем из-за этого меньше зрителей, чем в других городах, где новые стадионы, но мы стараемся зарабатывать», — подчеркнули в пресс-службе.
Организаторы готовят шоу перед матчем с действующим чемпионом России. «У нас на сцене внутри стадиона будут выступать иллюзионисты, оперные исполнители, покажем футбольный фристайл, проведем конкурсы с денежными призами», — отметили в пресс-службе.