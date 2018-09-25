Свыше 20 тыс. болельщиков ожидается на матче Олимп — Кубка России «Балтика» — «Локомотив»

«Скорее всего, 30 тысяч зрителей на матче не будет, учитывая резкое похолодание. Многие к тому же нацелены на то, чтобы приобрести билет на игру сборной, которая сыграет здесь 11 октября (в матче Лиги наций против шведов — прим. ТАСС), из-за чего образуются огромные очереди, — сказали в пресс-службе. — К сожалению, наш матч, который должен был стать украшением футбольного сезона, находится немного в тени матча сборной. Это тоже влияет, но предполагается, что на матч с “Локомотивом” придет более 20 тысяч зрителей, что станет максимальной посещаемостью кубковых матчей в Калининграде с 1995 года».