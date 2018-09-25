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14:34 (мск), источник: ТАСС

Свыше 20 тыс. болельщиков ожидается на матче Олимп — Кубка России «Балтика» — «Локомотив»

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Более 20 тысяч зрителей ожидается на матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу сезона-2018/19 между калининградской «Балтикой» и чемпионом России «Локомотивом». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе калининградского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Матч «Балтика» — «Локомотив» пройдет 26 сентября на стадионе «Калининград», вмещающем 35 тыс. зрителей, игра начнется в 21:00 мск.

Футбол
Кубок России 2018/2019
1/16 финала, 26.09.2018, 21:00
Балтика
-Локомотив-

«Скорее всего, 30 тысяч зрителей на матче не будет, учитывая резкое похолодание. Многие к тому же нацелены на то, чтобы приобрести билет на игру сборной, которая сыграет здесь 11 октября (в матче Лиги наций против шведов — прим. ТАСС), из-за чего образуются огромные очереди, — сказали в пресс-службе. — К сожалению, наш матч, который должен был стать украшением футбольного сезона, находится немного в тени матча сборной. Это тоже влияет, но предполагается, что на матч с “Локомотивом” придет более 20 тысяч зрителей, что станет максимальной посещаемостью кубковых матчей в Калининграде с 1995 года».

По словам пресс-службы, билеты на футбол организаторы матчей «Балтики» именно продают, а не раздают. «Таков наш принцип. Может, мы собираем из-за этого меньше зрителей, чем в других городах, где новые стадионы, но мы стараемся зарабатывать», — подчеркнули в пресс-службе.

Организаторы готовят шоу перед матчем с действующим чемпионом России. «У нас на сцене внутри стадиона будут выступать иллюзионисты, оперные исполнители, покажем футбольный фристайл, проведем конкурсы с денежными призами», — отметили в пресс-службе.

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