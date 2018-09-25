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15:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Оренбург» победил барнаульское «Динамо» в 1/16 финала Кубка России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. «Оренбург» в гостях обыграл барнаульское «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Барнауле, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Оренбурга». Голы забили Артем Галаджан (43-я минута) и Андрей Козлов (81).

В следующем раунде «Оренбург» сыграет с победителем матча «Тюмень» — ЦСКА (Москва).

Динамо Брл 0:2
Первый тайм: 0:1
Оренбург
25.09.2018, 13:00 Плей-офф: 1/16 финала Динамо
Главные тренеры
Сергей Шишкин Владимир Федотов
Голы
88 Артем Галаджан 43′
9 Андрей Козлов 81′
Составы
Богдан Карюкин 85
Максим Полковников 3
59′ Сергей Нестеренко 5
Иван Житников 7
Владислав Хмелевский 19
Ярослав Овсянников 22
Евгений Кузнецов 23
41′ Виктор Липин 8
Владимир Завьялов 20
75′ Никита Шибаев 11
Никита Ворона 10
85′ Константин Погребан 17
Максим Аксенов 15
56 Александр Довбня
3 Михаил Сиваков
31 Виталий Шахов
38 Даниил Криворучко 85′
77 Никита Маляров
16 Рикарду Алвеш
32 Артем Кулишев
9 Андрей Козлов
11 Андреа Чуканов 79′
23 Сергей Бреев 73′
92 Денис Феденко
88 Артем Галаджан 86′ 38′
57 Евгений Болотов
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Боковой судья Максим Ковалев (Реутов, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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