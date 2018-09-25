«Оренбург» победил барнаульское «Динамо» в 1/16 финала Кубка России
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. «Оренбург» в гостях обыграл барнаульское «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. «Оренбург» в гостях обыграл барнаульское «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
Встреча, прошедшая во вторник в Барнауле, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Оренбурга». Голы забили Артем Галаджан (43-я минута) и Андрей Козлов (81).
В следующем раунде «Оренбург» сыграет с победителем матча «Тюмень» — ЦСКА (Москва).
|Динамо Брл
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0:2
Первый тайм: 0:1
|Оренбург
|Сергей Шишкин
|Владимир Федотов
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Максим Ковалев (Реутов, Россия)