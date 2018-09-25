«Оренбург» и «Урал» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу

Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» на выезде одержал победу над барнаульским «Динамо» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Артем Галаджан (43-я минута) и Андрей Козлов (81). В 1/8 финала «Оренбург» встретится с победителем матча между «Тюменью» и московским ЦСКА, который пройдет 10 октября в Тюмени.

Футбол Кубок России 2018/2019 1/16 финала, 25.09.2018, 18:00 Нефтехимик 2 Урал 3

«Урал» также в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» — 3:2. В составе победителей голы забили Юрий Бавин (41) и Илья Жигулев (60), у проигравших отличились Алексей Бабырь (63) и Сергей Морозов (86), на счету которого также гол в свои ворота (52). На следующей стадии турнира «Урал» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Нижнего Новгорода» и «Уфы», их матч состоится 26 сентября.