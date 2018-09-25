«Оренбург» и «Урал» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу
ТАСС, 25 сентября. «Оренбург» и екатеринбургский «Урал» пробились в 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу. Матчи с участием команд, выступающих в Российской
ТАСС, 25 сентября. «Оренбург» и екатеринбургский «Урал» пробились в 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу. Матчи с участием команд, выступающих в Российской
«Оренбург» на выезде одержал победу над барнаульским «Динамо» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Артем Галаджан (43-я минута) и Андрей Козлов (81). В 1/8 финала «Оренбург» встретится с победителем матча между «Тюменью» и московским ЦСКА, который пройдет 10 октября в Тюмени.
«Урал» также в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» — 3:2. В составе победителей голы забили Юрий Бавин (41) и Илья Жигулев (60), у проигравших отличились Алексей Бабырь (63) и Сергей Морозов (86), на счету которого также гол в свои ворота (52). На следующей стадии турнира «Урал» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Нижнего Новгорода» и «Уфы», их матч состоится 26 сентября.
На стадии 1/16 финала соревнований в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ. Остальные матчи 1/16 финала пройдут