«Локомотив» отправился на матч с «Балтикой» без Гилерме, Фернандеша и Фарфана

В числе игроков московской команды, которые могут выйти на поле, не оказалось сразу нескольких основных футболистов. Не полетели в Калининград Маринато Гилерме, Ведран Чорлука, Игорь Денисов, Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан и Мацей Рыбусь, который продолжает восстанавливаться от травмы.