«Локомотив» отправился на матч с «Балтикой» без Гилерме, Фернандеша и Фарфана
«Локомотив» в количестве 19 футболистов прилетел в Калининград на матч с местной «Балтикой», сообщает официальный сайт «железнодорожников».
«Локомотив» в количестве 19 футболистов прилетел в Калининград на матч с местной «Балтикой», сообщает официальный сайт «железнодорожников».
В числе игроков московской команды, которые могут выйти на поле, не оказалось сразу нескольких основных футболистов. Не полетели в Калининград Маринато Гилерме, Ведран Чорлука, Игорь Денисов, Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан и Мацей Рыбусь, который продолжает восстанавливаться от травмы.
Состав игроков «Локомотива», которые готовятся к матчу с «Балтикой» выглядит следующим образом:
Вратари: Коченков, Медведев.
Защитники: Кверквелия, Хёведес, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов.
Полузащитники: Игнатьев, Тарасов, Крыховяк, Баринов, Тугарев, Миронов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук.
Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов.