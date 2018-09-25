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21:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» отправился на матч с «Балтикой» без Гилерме, Фернандеша и Фарфана

«Локомотив» в количестве 19 футболистов прилетел в Калининград на матч с местной «Балтикой», сообщает официальный сайт «железнодорожников».

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Источник: РИА "Новости"

В числе игроков московской команды, которые могут выйти на поле, не оказалось сразу нескольких основных футболистов. Не полетели в Калининград Маринато Гилерме, Ведран Чорлука, Игорь Денисов, Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан и Мацей Рыбусь, который продолжает восстанавливаться от травмы.

Футбол
Кубок России 2018/2019
1/16 финала, 26.09.2018, 21:00
Балтика
-Локомотив-

Состав игроков «Локомотива», которые готовятся к матчу с «Балтикой» выглядит следующим образом:

Вратари: Коченков, Медведев.

Защитники: Кверквелия, Хёведес, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов.

Полузащитники: Игнатьев, Тарасов, Крыховяк, Баринов, Тугарев, Миронов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук.

Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов.

Матч «Балтика» — «Локомотив» пройдёт на стадионе «Калининград» 26 сентября.
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