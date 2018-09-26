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12:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семин не взял Гильерме, Денисова и Фернандеша в Калининград

«Локомотив» прилетел в Калининград на матч 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против «Балтики».

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер железнодорожников Юрий Семин решил не брать на выездную встречу вратаря Маринату Гильерме, защитника Ведрана Чорлуку, полузащитников Игоря Денисова и Мануэла Фернандеша, а также форварда Джефферсона Фарфана.

Футбол
Кубок России 2018/2019
1/16 финала, 26.09.2018, 21:00
Балтика
-Локомотив-

Бразильский голкипер с российским паспортом пропустил в последних двух играх восемь мячей (пять от «Зенита» и три от «Галатасарая»).

К игре против «Балтики» готовятся 19 игроков «Локомотива»:

Вратари: Коченков, Медведев.

Защитники: Кверквелия, Хеведес, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов.

Полузащитники: Игнатьев, Тарасов, Крыховяк, Баринов, Тугарев, Миронов, Миранчук Ал., Миранчук Ан.

Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов.

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