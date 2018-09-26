Семин не взял Гильерме, Денисова и Фернандеша в Калининград
«Локомотив» прилетел в Калининград на матч 1/16 финала
«Локомотив» прилетел в Калининград на матч 1/16 финала
Главный тренер железнодорожников Юрий Семин решил не брать на выездную встречу вратаря Маринату Гильерме, защитника Ведрана Чорлуку, полузащитников Игоря Денисова и Мануэла Фернандеша, а также форварда Джефферсона Фарфана.
Бразильский голкипер с российским паспортом пропустил в последних двух играх восемь мячей (пять от «Зенита» и три от «Галатасарая»).
К игре против «Балтики» готовятся 19 игроков «Локомотива»:
Вратари: Коченков, Медведев.
Защитники: Кверквелия, Хеведес, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов.
Полузащитники: Игнатьев, Тарасов, Крыховяк, Баринов, Тугарев, Миронов, Миранчук Ал., Миранчук Ан.
Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов.