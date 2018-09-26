Семин не взял Гильерме, Денисова и Фернандеша в Калининград

Главный тренер железнодорожников Юрий Семин решил не брать на выездную встречу вратаря Маринату Гильерме, защитника Ведрана Чорлуку, полузащитников Игоря Денисова и Мануэла Фернандеша, а также форварда Джефферсона Фарфана.

Бразильский голкипер с российским паспортом пропустил в последних двух играх восемь мячей (пять от «Зенита» и три от «Галатасарая»).