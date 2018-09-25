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18Что ждет «Спартак» в Новороссийске? Уникальные кадры начала века
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21:40 (мск)

«Зенит» и «Спартак» фавориты, «Локомотив» ждет непростой матч

В среду 26 сентября гранды Российской Премьер-Лиги вступают в борьбу за Кубок России. В рамках 1/16 финала «Спартак» отправится в гости к новороссийскому «Черноморцу», «Зенит» — к астраханскому «Волгарю», а «Локомотив» в Калининграде сыграет с «Балтикой».

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Источник: РИА "Новости"

Все без исключения 16 команд РПЛ, которые традиционно начинают выступление в Кубке России со стадии 1/16 финала, являются фаворитами в своих парах. Наивысшие шансы на успех по версии аналитиков БК «Лига Ставок» у «Зенита». Клуб с берегов Невы отправится в Астрахань в гости к «Волгарю» и победа команды Сергея Семака в основное время рассчитывается по коэффициенту 1,15. Такой невысокий коэффициент объясняется настоящей пропастью в классе команд: «Зенит» лидирует в РПЛ, за восемь туров потеряв очки лишь в оном матче, а «Волгарь», вылетевший в прошлом сезоне из ФНЛ, идет на четвертой строчке зоны «Юг» первенства ПФЛ.

Футбол
Кубок России 2018/2019
1/16 финала, 26.09.2018, 18:30
Черноморец Н
-Спартак-

Московский «Спартак» в 1/16 финала Кубка России также сразится с представителем третьего по силе дивизиона страны. Новороссийский «Черноморец» начал сезон даже хуже «Волгаря» и в той же зоне «Юг» ПФЛ занимает шестое место. «Спартак» же на этой стадии Кубка страны играет в основном удачно, и за последние пять лет только один раз вылетал в 1/16 финала. Коэффициент на победу «красно-белых» в основное время составляет 1,22.

По сравнению с «Зенитом» и «Спартаком», действующему чемпиону России не слишком повезло со жребием. В 1/16 финала «Локомотив» сыграет в Калининграде с «Балтикой». Команда, выступающая на арене чемпионата мира-2018, поправила свои дела и после беспроигрышной серии из трех матчей сумела выбраться из зоны вылета ФНЛ. Конечно, «Локомотив» является фаворитом противостояния, но коэффициент в БК «Лига Ставок» на то, что железнодорожники победят «Балтику» в основное время составляет 1,80.

Один из самых ожидаемых и интригующих матчей 1/16 финала — столичное дерби «Динамо» и «Торпедо». И здесь явным фаворитом также выглядит клуб РПЛ. Победа «бело-голубых» в основное время оценивается в 1,65.

Однако, хотя в отдельно взятых матчах все клубы РПЛ являются фаворитами, этот статус обманчив. Ведь для команд из низших лиг Кубок России — единственная возможность встретиться с представителями футбольной элиты, а значит и показать себя во всей красе, хоть бы и прыгнув выше головы. Например, в прошлом сезоне стадию 1/16 финала Кубка не смогли преодолеть сразу 10 клубов РПЛ. Так что и в этом году возможны самые разные кубковые сюрпризы.

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