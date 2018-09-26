Текущие события
Футбол. Кубок России
доп. время
СКА-Хабаровск3
Ахмат2
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь
Динамо К
Футбол. Кубок России
17:00
Сызрань-2003
Ростов
Футбол. Кубок России
11:00
Сахалин Ю-С1
Арсенал Т2
Футбол. Кубок России
17:30
Луки-Энергия
Енисей
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь
Зенит
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Спартак
Футбол. Кубок России
19:00
Химки
Рубин
Футбол. Кубок России
19:00
Чайка
Анжи
Футбол. Кубок России
19:00
Нижний Новгород
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:30
Фортуна Д
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Амьен
Ренн
Футбол. Зарубежный
20:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
20:00
Кан
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
20:00
Ним
Генгам
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Лацио
Футбол. Кубок России
20:15
Торпедо М
Динамо
Футбол. Зарубежный
21:00
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Леганес
Барселона
Футбол. Кубок России
21:00
Балтика
Локомотив
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Кальяри
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Кьево
Футбол. Зарубежный
22:00
Ювентус
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Наполи
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Рома
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Реал
Все события
Фоторепортажи
12Сестры Аверины. Как болеют на дерби ЦСКА — «Спартак»?
12Символическая сборная мира по версии ФИФА
13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» обыграл «Сахалин» в матче 1/16 финала Кубка России

В Томске завершился матч между «Сахалином» и тульским «Арсеналом» в рамках 1/16 финала Кубка России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Темп» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1.

 Уже в начале матча «оружейникам» удалось отметиться быстрым голом — на 10-й минуте счёт открыл защитник туляков Кадри Мохаммед. На 29-й минуте встречи преимущество «Арсенала» удвоил другой защитник команды Максим Беляев. Уже во втором тайме «Сахалину» удалось отыграть один мяч благодаря усилиям полузащитника Александра Гаглоева, однако клуб из Южно-Сахалинска так и не сумел сравнять счёт в оставшееся время.

Таким образом, «Арсенал» стал третьей командой, обеспечившей себе участие в 1/8 финала Кубка России. Ранее своих соперников одолели «Оренбург» и «Урал».

Сахалин Ю-С 1:2
Первый тайм: 0:2
Арсенал Т
26.09.2018, 11:00 Зрители: 500 Плей-офф: 1/16 финала Темп
Главные тренеры
Максим Швецов Олег Кононов
Голы
69′ Александр Гаглоев  
5 Абдул Кадири Мохаммед 10′
6 Максим Беляев 29′
Составы
Максим Счастливцев 1
Никита Сурков 2
90+1′ Муртази Алахвердов (к) 3
Юрий Коломыц 5
Игорь Маслов 14
11′ Александр Гаглоев 7
Евгений Духнов 8
Максим Ерусланов 15
79′ Евгений Матрахов 10
Александр Худяков 9
60′ Даниил Большунов 97
Денис Чудояков 40
70′ Павел Есиков 21
Владислав Аксютенко 11
36 Михаил Левашов
5 Абдул Кадири Мохаммед 58′
6 Максим Беляев
9 Кирилл Комбаров (к) 6′
14 Анри Хагуш
71 Александр Денисов
70 Георгий Костадинов
22 Даниил Лесовой
19 Резиуан Мирзов 72′
80 Ярослав Ивакин
23 Игорь Горбатенко 86′
7 Кантемир Берхамов
10 Эванс Кангва 83′
82 Даниил Хлусевич
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Боковой судья Александр Приходько (Москва, Россия)
Боковой судья Денис Березнов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сахалин Ю-С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
«Не смогла бы нормально жить»: Медведева о побеге из России
Кошмарный старт: Головин впервые проиграл в Монако
По прозвищу Дурная Слава. Самые дерзкие выходки Макгрегора
Не трогайте Карреру: виноваты все в «Спартаке»
«Ливерпуль» рвет всех. Выдержит ли он
«Мертенс и Подольски сорвались». Трансферы «Локо» изнутри
СМИ: Месси близок к участию в товарищеском матче в Израиле
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь