Тульский «Арсенал» обыграл «Сахалин» в матче 1/16 финала Кубка России

Встреча проходила на стадионе «Темп» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1.



Уже в начале матча «оружейникам» удалось отметиться быстрым голом — на 10-й минуте счёт открыл защитник туляков Кадри Мохаммед. На 29-й минуте встречи преимущество «Арсенала» удвоил другой защитник команды Максим Беляев. Уже во втором тайме «Сахалину» удалось отыграть один мяч благодаря усилиям полузащитника Александра Гаглоева, однако клуб из Южно-Сахалинска так и не сумел сравнять счёт в оставшееся время.



Таким образом, «Арсенал» стал третьей командой, обеспечившей себе участие в 1/8 финала Кубка России. Ранее своих соперников одолели «Оренбург» и «Урал».