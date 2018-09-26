Не трогайте Карреру. Отставка не поможет: виноваты все в «Спартаке»

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Информационный фон вокруг «Спартака» накануне матча в Новороссийске, похоже, достиг предела. Интересно, что год назад именно перед матчем 1/16 финала Кубка в Краснодаре против «Кубани» Каррера, казалось, тоже находился на грани увольнения.

Лайки Дениса Глушакова и Андрея Ещенко с последующей ссылкой в дубль, развод капитана с женой, поражение в Вене, ничья в дерби, после которой все как один армейцы заявляли, что не дожали «Спартак»… Болельщики видят виноватых в руководстве, футболистах, главном тренере, но в основном — в журналистах. Волна негатива накрывает всех, кто связан со «Спартаком», и большинство поклонников команды разделились на два лагеря: сторонников Массимо Карреры и сторонников руководства клуба. Причем последние — в меньшинстве.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BoI69sglFzy/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BoI69sglFzy/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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Итальянцу ставят в вину аффилированность со всем известными агентами, отсутствие прогресса в игре команды, наконец, слабые (по мнению его критиков) результаты. Но не меньше вопросов и к руководству клуба: трансферная политика, вытекающая из коммерческой деятельности, молчание в ситуациях, когда высказаться нужно, да и просто взаимоотношения с тренером. И если о внутренней кухне «Спартака» можно лишь догадываться, то об игре команды судить достаточно легко. Благо, матчей красно-белые на старте сезона сыграли уже достаточно.

Футбол Кубок России 2018/2019 1/16 финала, 26.09.2018, 18:30 Черноморец Н - Спартак -

Каррера и тактика

В минувшем сезоне Каррера постоянно говорил, что тактику будет выбирать, исходя исключительно из сильных и слабых сторон соперника. Тогда ему в этом помогал Роман Пилипчук, и чаще всего тактика срабатывала. Разумеется, играть в одинаковый футбол против «Зенита» и условного «Тосно» не имело смысла. Чумового чемпионского фарта год назад уже не было, но красно-белые искали и раз за разом находили бреши в обороне большинства соперников, что не могло не радовать. Ну, а отхождение от игры в три центральных защитника в домашнем матче с «Севильей» вкупе с сумасшедшей удачей принесло команде самую крупную в клубной истории победу в еврокубках.

Но что мы видим сейчас?

На летних сборах Массимо, очевидно, не без влияния нового ассистента Рауля Рианчо, вдруг начал наигрывать схему 4−3−3. Почему-то ни итальянец, ни испанец не подумали, что под такую тактику у «Спартака» попросту нет футболистов с необходимыми качествами. Это как играть в футбольный менеджер: думаешь, что игрок справится с необходимыми функциями, но этого не происходит, потому что у него нет нужных скиллов. Отвечая на вопрос об этом в августовском интервью Sport24, Каррера сравнил изменение тактической схемы с укрощением дикого жеребца — нужно обуздать неизбежно возникающий при таком переходе хаос, и все наладится.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bk9uvZAhFyr/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Massimo Carrera Official (@massimocarrera_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-08T08:48:32+00:00">8 Июл 2018 в 1:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но еще больше удивляет, что от выбранной схемы Каррера даже не пытается отойти. Ведет команда, проигрывает или катает унылые нули минуте к 75-й, а 4−3−3 остаются на поле без изменений. Как будто «Спартак» вдруг вернулся во времена Олега Романцева и выходит на поле, даже особенно не задумываясь, что перед ним за соперник. Одним словом, «мы — “Спартак”, а вы — …» Похвальное стремление играть, отталкиваясь от собственных сильных качеств, вот только получается как-то не очень. Ни одного яркого матча с тотальным доминированием и кучей моментов «Спартак» не провел.

«При переходе на новую тактическую схему дискомфорт будут ощущать всего три или четыре игрока. Например, Джано, Попов, Ханни — они привыкли играть по схеме 4−2−3−1. Теперь вынуждены немного менять свою роль. А Тимофеев, Глушаков, Зобнин не меняют своих функций — не становятся нападающими, не играют ближе к атаке. Я сделал такой выбор, потому что в прошлом году мы получали много встречных атак. Решили это изменить. Я люблю, когда моя команда играет с мячом, а не просто бьет его далеко вперед», — говорил Каррера в интервью.

Джано полетел вместе с командой в Новороссийск и, возможно, впервые выйдет на поле после тяжелой травмы. Тогда мы посмотрим, насколько силен его дискомфорт.

В том, что и Ханни, и Попов чувствуют себя не в своей тарелке, все уже убедились. Что до российского трио, упомянутого Массимо, положение капитана (видимо, уже бывшего) всем известно, а Артем Тимофеев попросту не готов постоянно играть на топ-уровне. Хотя бы в силу нехватки опыта подобных матчей. И лишь к одному Роману Зобнину вопросов почти нет. К единственному из шести. Не маловато?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm7-7VjBYAB/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm7-7VjBYAB/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bm7-7VjBYAB/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Zobnin.R #47 (@zobnin47)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-26T09:34:17+00:00">26 Авг 2018 в 2:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Есть большие вопросы и к Фернандо, играющего глубже всех в центральном трио. Он, по сути, должен выполнять функции Андреа Пирло в «Юве» — начинать атаки из глубины поля дальними и средними передачами. Однако бразилец, находящийся сейчас, по крайней мере визуально, в отличной физической форме, играет с запредельным количеством брака. В обороне он тоже не успевает. Пересмотрите голы в ворота «Спартака» хотя бы в двух последних матчах: и Антон Швец, и Никола Влашич забивали с линии штрафной, где накрывать их должен был как раз опорник.

С такой средней линией неудивительно, что в атаке у «Спартака» настоящая катастрофа: всего лишь два гола с игры за одиннадцать матчей, да и те в проигранной встрече в Салониках. Атакующие игроки либо бегают без мяча, либо получают его без вариантов продвижения вперед. Стандарты выручают — это прекрасно. Но это пока единственное, что может радовать в результатах работы тренерского штаба. Полнейшая же импотенция в атакующих действиях удручает. Если в прошлом сезоне Каррера сетовал на плохую реализацию моментов, то после матча с «Рапидом» он говорил уже о нехватке последнего паса. За 90 минут в Вене «Спартак» нанес один опасный удар по воротам соперника — это был удар Фернандо со штрафного. Что дальше?

Руководство и политика

Дальше варианта два: либо Каррера продолжит работать над перестройкой команды, либо у красно-белых будет другой главный тренер. Разумеется, давление, оказываемое на Карреру сейчас, могло случиться только в «Спартаке». Ни на один клуб никогда не было такого общественного спроса. А уж после первого за 16 лет чемпионского титула про «Спартак» стали писать болельщики всех остальных российских клубов — кто-то симпатизировал, кто-то находил изъяны в игре ненавистной команды. Глупо спорить, что «Спартак» — самый популярный клуб России (пока что). И приходя сюда футболистом, тренером, сотрудником пресс-службы или кем угодно еще, нужно быть готовым: тебя будут обсуждать все и всегда.

Каррере и его новым помощникам нужно время и деньги (читай футболисты). Но время главного тренера в «Спартаке» — понятие эфемерное. Ты вступаешь в сезон, строишь новую команду и новую игру, но вдруг получаешь 1:5 от «Динамо» — и до свидания! Неслучайно за время владения клубом Леонида Федуна в команде произошло 13 тренерских перестановок, включая периоды исполнения обязанностей и возвращения уже работавших специалистов. То есть, в среднем менее чем полтора года на человека. Арсен Венгер и сэр Алекс Фергюсон синхронно исполнили фейспалм.

Массимо неоднократно говорил: «Спартаку» нужно еще очень многое сделать, чтобы регулярно играть в Лиге чемпионов. И это действительно так. Напомнить, сколько раз команда участвовала в групповом этапе турнира за последние 15 лет? Четырежды. И ни разу не вышла в плей-офф.

В сезоне-2016/17 команда стала чемпионом благодаря стечению очень и очень многих факторов — отрицать это глупо. Титул взяла команда лузеров, у которых на всех трофеев было меньше, чем у одного Сергея Чепчугова. Объединяющая сила раздевалки в лице Дениса Глушакова, экспрессия и мотивация Карреры, стремление всех наконец-то что-то в карьере выиграть и доказать, что последние 15−20 лет эти мужики не зря бегали за мячом по полю — эти и многие другие компоненты в итоге позволили команде стать золотой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BcAoJbhlmjf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcAoJbhlmjf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BcAoJbhlmjf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-27T19:06:06+00:00">27 Ноя 2017 в 11:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Требовать у тренера сейчас выхода в Лигу чемпионов, лидерства в чемпионате и статуса главного фаворита Кубка России тоже глупо. «Спартак» не имеет опыта постоянных выступлений в Европе. Или вы уже забыли «Санкт-Галлен», «Легию», АЕК? Так ПАОК только что обо всех них напомнил. «Спартак» за те же самые последние 15 лет лишь семь раз брал медали чемпионата и ноль раз выигрывал Кубок. Просто у многих настало постчемпионское похмелье — показалось, что вернулись золотые 90-е, и сейчас-то титулы посыпятся как из рога изобилия. Но это не так.

У Карреры впереди очень много работы как над собой, так и вместе с командой. Ему нужно многое узнавать и набираться опыта. Вот только опыт это должен быть тренерским, а не политическим. Руководству «Спартака» необходимо оказать итальянцу полную поддержку и работать вместе с ним, а не в параллель. Как-то Евгений Гинер — безусловно лучший президент клуба в российском футболе XXI века — сказал, что если что-то не идет, нужно менять либо тренера, либо команду, но тренера поменять дешевле. «Спартак» менял тренеров, напомню, уже 13 раз. Сработало лишь однажды. Быть может, пора попробовать второй вариант?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BDzvVAty62g/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BDzvVAty62g/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BDzvVAty62g/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спартак Москва (@redwhite_ru)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-04-05T06:25:15+00:00">4 Апр 2016 в 11:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В России почти всегда не виноват никто. Каждый год нужно чинить дороги — никто не виноват; кругом грязь и разруха — никто не виноват; хамство и невежество на каждом шагу — никто не виноват. Но на самом деле виноваты все и каждый. Точно так же сейчас и в «Спартаке». В том, что команда в очередной раз заходит в пике, виноваты абсолютно все. От нутрициониста до председателя совета директоров. И только совместными усилиями можно из этого кризиса выйти и наладить рабочий процесс. Каждый на своем отдельно взятом месте должен просто-напросто хорошо работать ради общей цели. В общем, любить «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке». Поможет — вот увидите!