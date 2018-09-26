Не трогайте Карреру. Отставка не поможет: виноваты все в «Спартаке»
Сегодня — матч с «Черноморцем». Что он изменит в судьбе Массимо?
Сегодня — матч с «Черноморцем». Что он изменит в судьбе Массимо?
Информационный фон вокруг «Спартака» накануне матча в Новороссийске, похоже, достиг предела. Интересно, что год назад именно перед матчем 1/16 финала Кубка в Краснодаре против «Кубани» Каррера, казалось, тоже находился на грани увольнения.
Лайки Дениса Глушакова и Андрея Ещенко с последующей ссылкой в дубль, развод капитана с женой, поражение в Вене, ничья в дерби, после которой все как один армейцы заявляли, что не дожали «Спартак»… Болельщики видят виноватых в руководстве, футболистах, главном тренере, но в основном — в журналистах. Волна негатива накрывает всех, кто связан со «Спартаком», и большинство поклонников команды разделились на два лагеря: сторонников Массимо Карреры и сторонников руководства клуба. Причем последние — в меньшинстве.
Итальянцу ставят в вину аффилированность со всем известными агентами, отсутствие прогресса в игре команды, наконец, слабые (по мнению его критиков) результаты. Но не меньше вопросов и к руководству клуба: трансферная политика, вытекающая из коммерческой деятельности, молчание в ситуациях, когда высказаться нужно, да и просто взаимоотношения с тренером. И если о внутренней кухне «Спартака» можно лишь догадываться, то об игре команды судить достаточно легко. Благо, матчей
В минувшем сезоне Каррера постоянно говорил, что тактику будет выбирать, исходя исключительно из сильных и слабых сторон соперника. Тогда ему в этом помогал Роман Пилипчук, и чаще всего тактика срабатывала. Разумеется, играть в одинаковый футбол против «Зенита» и условного «Тосно» не имело смысла. Чумового чемпионского фарта год назад уже не было, но
Но что мы видим сейчас?
На летних сборах Массимо, очевидно, не без влияния нового ассистента Рауля Рианчо, вдруг начал наигрывать схему 4−3−3.
Но еще больше удивляет, что от выбранной схемы Каррера даже не пытается отойти. Ведет команда, проигрывает или катает унылые нули минуте к 75-й, а 4−3−3 остаются на поле без изменений. Как будто «Спартак» вдруг вернулся во времена Олега Романцева и выходит на поле, даже особенно не задумываясь, что перед ним за соперник. Одним словом, «мы — “Спартак”, а вы — …» Похвальное стремление играть, отталкиваясь от собственных сильных качеств, вот только получается
«При переходе на новую тактическую схему дискомфорт будут ощущать всего три или четыре игрока. Например, Джано, Попов, Ханни — они привыкли играть по схеме 4−2−3−1. Теперь вынуждены немного менять свою роль. А Тимофеев, Глушаков, Зобнин не меняют своих функций — не становятся нападающими, не играют ближе к атаке. Я сделал такой выбор, потому что в прошлом году мы получали много встречных атак. Решили это изменить. Я люблю, когда моя команда играет с мячом, а не просто бьет его далеко вперед», — говорил Каррера в интервью.
В том, что и Ханни, и Попов чувствуют себя не в своей тарелке, все уже убедились. Что до российского трио, упомянутого Массимо, положение капитана (видимо, уже бывшего) всем известно, а Артем Тимофеев попросту не готов постоянно играть на
Есть большие вопросы и к Фернандо, играющего глубже всех в центральном трио. Он, по сути, должен выполнять функции Андреа Пирло в «Юве» — начинать атаки из глубины поля дальними и средними передачами. Однако бразилец, находящийся сейчас, по крайней мере визуально, в отличной физической форме, играет с запредельным количеством брака. В обороне он тоже не успевает. Пересмотрите голы в ворота «Спартака» хотя бы в двух последних матчах: и Антон Швец, и Никола Влашич забивали с линии штрафной, где накрывать их должен был как раз опорник.
С такой средней линией неудивительно, что в атаке у «Спартака» настоящая катастрофа: всего лишь два гола с игры за одиннадцать матчей, да и те в проигранной встрече в Салониках. Атакующие игроки либо бегают без мяча, либо получают его без вариантов продвижения вперед. Стандарты выручают — это прекрасно. Но это пока единственное, что может радовать в результатах работы тренерского штаба. Полнейшая же импотенция в атакующих действиях удручает. Если в прошлом сезоне Каррера сетовал на плохую реализацию моментов, то после матча с «Рапидом» он говорил уже о нехватке последнего паса. За 90 минут в Вене «Спартак» нанес один опасный удар по воротам соперника — это был удар Фернандо со штрафного. Что дальше?
Дальше варианта два: либо Каррера продолжит работать над перестройкой команды, либо у
Каррере и его новым помощникам нужно время и деньги (читай футболисты). Но время главного тренера в «Спартаке» — понятие эфемерное. Ты вступаешь в сезон, строишь новую команду и новую игру, но вдруг получаешь 1:5 от «Динамо» — и до свидания! Неслучайно за время владения клубом Леонида Федуна в команде произошло 13 тренерских перестановок, включая периоды исполнения обязанностей и возвращения уже работавших специалистов. То есть, в среднем менее чем полтора года на человека. Арсен Венгер и сэр Алекс Фергюсон синхронно исполнили фейспалм.
В сезоне-2016/17 команда стала чемпионом благодаря стечению очень и очень многих факторов — отрицать это глупо. Титул взяла команда лузеров, у которых на всех трофеев было меньше, чем у одного Сергея Чепчугова. Объединяющая сила раздевалки в лице Дениса Глушакова, экспрессия и мотивация Карреры, стремление всех
Требовать у тренера сейчас выхода в Лигу чемпионов, лидерства в чемпионате и статуса главного фаворита Кубка России тоже глупо. «Спартак» не имеет опыта постоянных выступлений в Европе. Или вы уже забыли «Санкт-Галлен», «Легию», АЕК? Так ПАОК только что обо всех них напомнил. «Спартак» за те же самые последние 15 лет лишь семь раз брал медали чемпионата и ноль раз выигрывал Кубок. Просто у многих настало постчемпионское похмелье — показалось, что вернулись золотые 90-е, и
У Карреры впереди очень много работы как над собой, так и вместе с командой. Ему нужно многое узнавать и набираться опыта. Вот только опыт это должен быть тренерским, а не политическим. Руководству «Спартака» необходимо оказать итальянцу полную поддержку и работать вместе с ним, а не в параллель.
В России почти всегда не виноват никто. Каждый год нужно чинить дороги — никто не виноват; кругом грязь и разруха — никто не виноват; хамство и невежество на каждом шагу — никто не виноват. Но на самом деле виноваты все и каждый. Точно так же сейчас и в «Спартаке». В том, что команда в очередной раз заходит в пике, виноваты абсолютно все. От нутрициониста до председателя совета директоров. И только совместными усилиями можно из этого кризиса выйти и наладить рабочий процесс. Каждый на своем отдельно взятом месте должен
Артем Калинин