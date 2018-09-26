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13:38 (мск), источник: Sport24

Не трогайте Карреру. Отставка не поможет: виноваты все в «Спартаке»

Сегодня — матч с «Черноморцем». Что он изменит в судьбе Массимо?

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Информационный фон вокруг «Спартака» накануне матча в Новороссийске, похоже, достиг предела. Интересно, что год назад именно перед матчем 1/16 финала Кубка в Краснодаре против «Кубани» Каррера, казалось, тоже находился на грани увольнения.

Лайки Дениса Глушакова и Андрея Ещенко с последующей ссылкой в дубль, развод капитана с женой, поражение в Вене, ничья в дерби, после которой все как один армейцы заявляли, что не дожали «Спартак»… Болельщики видят виноватых в руководстве, футболистах, главном тренере, но в основном — в журналистах. Волна негатива накрывает всех, кто связан со «Спартаком», и большинство поклонников команды разделились на два лагеря: сторонников Массимо Карреры и сторонников руководства клуба. Причем последние — в меньшинстве.

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Итальянцу ставят в вину аффилированность со всем известными агентами, отсутствие прогресса в игре команды, наконец, слабые (по мнению его критиков) результаты. Но не меньше вопросов и к руководству клуба: трансферная политика, вытекающая из коммерческой деятельности, молчание в ситуациях, когда высказаться нужно, да и просто взаимоотношения с тренером. И если о внутренней кухне «Спартака» можно лишь догадываться, то об игре команды судить достаточно легко. Благо, матчей красно-белые на старте сезона сыграли уже достаточно.

Футбол
Кубок России 2018/2019
1/16 финала, 26.09.2018, 18:30
Черноморец Н
-Спартак-

Каррера и тактика

В минувшем сезоне Каррера постоянно говорил, что тактику будет выбирать, исходя исключительно из сильных и слабых сторон соперника. Тогда ему в этом помогал Роман Пилипчук, и чаще всего тактика срабатывала. Разумеется, играть в одинаковый футбол против «Зенита» и условного «Тосно» не имело смысла. Чумового чемпионского фарта год назад уже не было, но красно-белые искали и раз за разом находили бреши в обороне большинства соперников, что не могло не радовать. Ну, а отхождение от игры в три центральных защитника в домашнем матче с «Севильей» вкупе с сумасшедшей удачей принесло команде самую крупную в клубной истории победу в еврокубках.

Но что мы видим сейчас?

На летних сборах Массимо, очевидно, не без влияния нового ассистента Рауля Рианчо, вдруг начал наигрывать схему 4−3−3. Почему-то ни итальянец, ни испанец не подумали, что под такую тактику у «Спартака» попросту нет футболистов с необходимыми качествами. Это как играть в футбольный менеджер: думаешь, что игрок справится с необходимыми функциями, но этого не происходит, потому что у него нет нужных скиллов. Отвечая на вопрос об этом в августовском интервью Sport24, Каррера сравнил изменение тактической схемы с укрощением дикого жеребца — нужно обуздать неизбежно возникающий при таком переходе хаос, и все наладится.

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Но еще больше удивляет, что от выбранной схемы Каррера даже не пытается отойти. Ведет команда, проигрывает или катает унылые нули минуте к 75-й, а 4−3−3 остаются на поле без изменений. Как будто «Спартак» вдруг вернулся во времена Олега Романцева и выходит на поле, даже особенно не задумываясь, что перед ним за соперник. Одним словом, «мы — “Спартак”, а вы — …» Похвальное стремление играть, отталкиваясь от собственных сильных качеств, вот только получается как-то не очень. Ни одного яркого матча с тотальным доминированием и кучей моментов «Спартак» не провел.

«При переходе на новую тактическую схему дискомфорт будут ощущать всего три или четыре игрока. Например, Джано, Попов, Ханни — они привыкли играть по схеме 4−2−3−1. Теперь вынуждены немного менять свою роль. А Тимофеев, Глушаков, Зобнин не меняют своих функций — не становятся нападающими, не играют ближе к атаке. Я сделал такой выбор, потому что в прошлом году мы получали много встречных атак. Решили это изменить. Я люблю, когда моя команда играет с мячом, а не просто бьет его далеко вперед», — говорил Каррера в интервью.

Джано полетел вместе с командой в Новороссийск и, возможно, впервые выйдет на поле после тяжелой травмы. Тогда мы посмотрим, насколько силен его дискомфорт.

В том, что и Ханни, и Попов чувствуют себя не в своей тарелке, все уже убедились. Что до российского трио, упомянутого Массимо, положение капитана (видимо, уже бывшего) всем известно, а Артем Тимофеев попросту не готов постоянно играть на топ-уровне. Хотя бы в силу нехватки опыта подобных матчей. И лишь к одному Роману Зобнину вопросов почти нет. К единственному из шести. Не маловато?

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Есть большие вопросы и к Фернандо, играющего глубже всех в центральном трио. Он, по сути, должен выполнять функции Андреа Пирло в «Юве» — начинать атаки из глубины поля дальними и средними передачами. Однако бразилец, находящийся сейчас, по крайней мере визуально, в отличной физической форме, играет с запредельным количеством брака. В обороне он тоже не успевает. Пересмотрите голы в ворота «Спартака» хотя бы в двух последних матчах: и Антон Швец, и Никола Влашич забивали с линии штрафной, где накрывать их должен был как раз опорник.

С такой средней линией неудивительно, что в атаке у «Спартака» настоящая катастрофа: всего лишь два гола с игры за одиннадцать матчей, да и те в проигранной встрече в Салониках. Атакующие игроки либо бегают без мяча, либо получают его без вариантов продвижения вперед. Стандарты выручают — это прекрасно. Но это пока единственное, что может радовать в результатах работы тренерского штаба. Полнейшая же импотенция в атакующих действиях удручает. Если в прошлом сезоне Каррера сетовал на плохую реализацию моментов, то после матча с «Рапидом» он говорил уже о нехватке последнего паса. За 90 минут в Вене «Спартак» нанес один опасный удар по воротам соперника — это был удар Фернандо со штрафного. Что дальше?

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Руководство и политика

Дальше варианта два: либо Каррера продолжит работать над перестройкой команды, либо у красно-белых будет другой главный тренер. Разумеется, давление, оказываемое на Карреру сейчас, могло случиться только в «Спартаке». Ни на один клуб никогда не было такого общественного спроса. А уж после первого за 16 лет чемпионского титула про «Спартак» стали писать болельщики всех остальных российских клубов — кто-то симпатизировал, кто-то находил изъяны в игре ненавистной команды. Глупо спорить, что «Спартак» — самый популярный клуб России (пока что). И приходя сюда футболистом, тренером, сотрудником пресс-службы или кем угодно еще, нужно быть готовым: тебя будут обсуждать все и всегда.

Каррере и его новым помощникам нужно время и деньги (читай футболисты). Но время главного тренера в «Спартаке» — понятие эфемерное. Ты вступаешь в сезон, строишь новую команду и новую игру, но вдруг получаешь 1:5 от «Динамо» — и до свидания! Неслучайно за время владения клубом Леонида Федуна в команде произошло 13 тренерских перестановок, включая периоды исполнения обязанностей и возвращения уже работавших специалистов. То есть, в среднем менее чем полтора года на человека. Арсен Венгер и сэр Алекс Фергюсон синхронно исполнили фейспалм.

Массимо неоднократно говорил: «Спартаку» нужно еще очень многое сделать, чтобы регулярно играть в Лиге чемпионов. И это действительно так. Напомнить, сколько раз команда участвовала в групповом этапе турнира за последние 15 лет? Четырежды. И ни разу не вышла в плей-офф.

В сезоне-2016/17 команда стала чемпионом благодаря стечению очень и очень многих факторов — отрицать это глупо. Титул взяла команда лузеров, у которых на всех трофеев было меньше, чем у одного Сергея Чепчугова. Объединяющая сила раздевалки в лице Дениса Глушакова, экспрессия и мотивация Карреры, стремление всех наконец-то что-то в карьере выиграть и доказать, что последние 15−20 лет эти мужики не зря бегали за мячом по полю — эти и многие другие компоненты в итоге позволили команде стать золотой.

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Требовать у тренера сейчас выхода в Лигу чемпионов, лидерства в чемпионате и статуса главного фаворита Кубка России тоже глупо. «Спартак» не имеет опыта постоянных выступлений в Европе. Или вы уже забыли «Санкт-Галлен», «Легию», АЕК? Так ПАОК только что обо всех них напомнил. «Спартак» за те же самые последние 15 лет лишь семь раз брал медали чемпионата и ноль раз выигрывал Кубок. Просто у многих настало постчемпионское похмелье — показалось, что вернулись золотые 90-е, и сейчас-то титулы посыпятся как из рога изобилия. Но это не так.

У Карреры впереди очень много работы как над собой, так и вместе с командой. Ему нужно многое узнавать и набираться опыта. Вот только опыт это должен быть тренерским, а не политическим. Руководству «Спартака» необходимо оказать итальянцу полную поддержку и работать вместе с ним, а не в параллель. Как-то Евгений Гинер — безусловно лучший президент клуба в российском футболе XXI века — сказал, что если что-то не идет, нужно менять либо тренера, либо команду, но тренера поменять дешевле. «Спартак» менял тренеров, напомню, уже 13 раз. Сработало лишь однажды. Быть может, пора попробовать второй вариант?

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В России почти всегда не виноват никто. Каждый год нужно чинить дороги — никто не виноват; кругом грязь и разруха — никто не виноват; хамство и невежество на каждом шагу — никто не виноват. Но на самом деле виноваты все и каждый. Точно так же сейчас и в «Спартаке». В том, что команда в очередной раз заходит в пике, виноваты абсолютно все. От нутрициониста до председателя совета директоров. И только совместными усилиями можно из этого кризиса выйти и наладить рабочий процесс. Каждый на своем отдельно взятом месте должен просто-напросто хорошо работать ради общей цели. В общем, любить «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке». Поможет — вот увидите!

Артем Калинин

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