«Ахмат» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/8 финала Кубка России
Сегодня, 26 сентября, в
Сегодня, 26 сентября, в
Матч завершился победой представителя Российской
В основное и дополнительное время команды не выявили победителя (3:3), а в серии пенальти точнее оказались гости — 4:2. В 1/8 финала подопечные Рашида Рахимова сыграют с «Арсеналом». Тульская команда сегодня одержала победу над «Сахалином» со счётом 2:1.
Отметим, что в четырёх завершившихся на данный момент матчах 1/16 финала Кубка России победы одерживали исключительно представители РПЛ. Ранее это сделали «Оренбург», победивший барнаульское «Динамо» (2:0), и «Урал», обыгравший «Нефтехимик» со счётом 3:2.
|СКА-Хабаровск
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3:3
По пенальти: 2:4
Основное время: 2:2 (0:1)
|Ахмат
|Вадим Евсеев
|Рашид Рахимов
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|6
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|14
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|6
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)