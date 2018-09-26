«Ахмат» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/8 финала Кубка России

В основное и дополнительное время команды не выявили победителя (3:3), а в серии пенальти точнее оказались гости — 4:2. В 1/8 финала подопечные Рашида Рахимова сыграют с «Арсеналом». Тульская команда сегодня одержала победу над «Сахалином» со счётом 2:1.