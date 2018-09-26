Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь
Динамо К
Футбол. Кубок России
17:00
Сызрань-2003
Ростов
Футбол. Кубок России
17:30
Луки-Энергия
Енисей
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь
Зенит
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Спартак
Футбол. Кубок России
19:00
Химки
Рубин
Футбол. Кубок России
19:00
Чайка
Анжи
Футбол. Кубок России
19:00
Нижний Новгород
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:30
Фортуна Д
Байер
Футбол. Кубок России
12:00
СКА-ХабаровскП 2:43
Ахмат3
Футбол. Зарубежный
20:00
Амьен
Ренн
Футбол. Зарубежный
20:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
20:00
Кан
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
20:00
Ним
Генгам
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Лацио
Футбол. Кубок России
20:15
Торпедо М
Динамо
Футбол. Кубок России
11:00
Сахалин Ю-С1
Арсенал Т2
Футбол. Зарубежный
21:00
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Леганес
Барселона
Футбол. Кубок России
21:00
Балтика
Локомотив
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Кальяри
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Кьево
Футбол. Зарубежный
22:00
Ювентус
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Наполи
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Рома
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Реал
Все события
Фоторепортажи
13Победа «Ливерпуля», осечка МЮ, гол Роналду и другие события выходных
7Джошуа нокаутировал Поветкина
15:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/8 финала Кубка России

Сегодня, 26 сентября, в СКА-Хабаровск, выступающий в Футбольной национальной лиги, в 1/16 финала Кубка России встречался с «Ахматом».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч завершился победой представителя Российской Премьер-Лиги.

В основное и дополнительное время команды не выявили победителя (3:3), а в серии пенальти точнее оказались гости — 4:2. В 1/8 финала подопечные Рашида Рахимова сыграют с «Арсеналом». Тульская команда сегодня одержала победу над «Сахалином» со счётом 2:1.

Отметим, что в четырёх завершившихся на данный момент матчах 1/16 финала Кубка России победы одерживали исключительно представители РПЛ. Ранее это сделали «Оренбург», победивший барнаульское «Динамо» (2:0), и «Урал», обыгравший «Нефтехимик» со счётом 3:2.

СКА-Хабаровск 3:3
По пенальти: 2:4
Основное время: 2:2 (0:1)
Ахмат
26.09.2018, 12:00 Плей-офф: 1/16 финала им. Ленина
Главные тренеры
Вадим Евсеев Рашид Рахимов
Голы
78′ Евгений Кабаев 99
87′ Денис Дедечко 69
119′ Ираклий Квеквескири 33
9 Заур Садаев 26′
95 Магомед Митришев 85′
18 Беким Балай 110′
Нереализованные пенальти
117′ Д. Дедечко 69
Составы
Егор Генералов 31
56′ Иван Хомуха 5
101′ Виталий Приндета 18
108′ Николай Фадеев 44
51′ Григорий Труфанов 97
120′ Ираклий Квеквескири 33
Лукаш Секульски 22
46′ Максим Ненахов 77
Владислав Никифоров 10
13′ 46′ Павел Карасев (к) 6
Денис Дедечко 69
91′ Максим Казанков 7
Дмитрий Кабутов 17
57′ Константин Базелюк 11
Евгений Кабаев 99
33 Виталий Гудиев (к)
3 Заурбек Плиев 57′
5 Магомед Мусалов 66′
13 Милад Мохаммади
20 Зоран Нижич
6 Михаил Гащенков
59 Евгений Харин
77 Бернард Бериша
18 Беким Балай
14 Раванелли 79′
95 Магомед Митришев
9 Заур Садаев 118′ 116′
27 Идрис Умаев
Статистика
6 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
14 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 5
4 Угловые 6
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА-Хабаровск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
«Не смогла бы нормально жить»: Медведева о побеге из России
«Он в плохой форме». Французские журналисты — о Головине
По прозвищу Дурная Слава. Самые дерзкие выходки Макгрегора
Не трогайте Карреру: виноваты все в «Спартаке»
«Ливерпуль» рвет всех. Выдержит ли он
«Мертенс и Подольски сорвались». Трансферы «Локо» изнутри
Абрамович отклонил предложение по «Челси» в 2,3 млрд долларов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь