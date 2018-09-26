«Енисей» одолел «Луки-Энергию» в матче 1/16 финала Кубка России
В матче 1/16 финала Кубка России команда «Луки-Энергия» принимала «Енисей». Встреча прошла на стадионе «Экспресс» в городе Великие Луки и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В матче 1/16 финала Кубка России команда «Луки-Энергия» принимала «Енисей». Встреча прошла на стадионе «Экспресс» в городе Великие Луки и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт в матче открыл полузащитник хозяев Марат Сагиров, забивший на 6-й минуте. На 31-й минуте встречи ответный гол забил нападающий «Енисея» Дарко Бодул.
Таким образом, команда красноярская команда обеспечила себе выход в 1/8 финала Кубка России. Ранее в следующую стадию турнира вышли пять клубов, представляющих Российскую Премьер-Лигу: «Оренбург», «Урал», тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат» и «Ростов».
|Луки-Энергия
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1:2
Первый тайм: 1:1
|Енисей
|Сергей Осадчук
|Дмитрий Аленичев
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)