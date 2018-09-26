Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Торпедо М0
Динамо0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Амьен0
Ренн0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо1
Лилль0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кан1
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон0
Лион2
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель0
Страсбур1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ним0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе0
Лацио0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фортуна Д0
Байер0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Химки0
Рубин0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Чайка1
Анжи1
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Нижний Новгород0
Уфа0
Футбол. Зарубежный
21:00
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Леганес
Барселона
Футбол. Кубок России
21:00
Балтика
Локомотив
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Кальяри
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Кьево
Футбол. Зарубежный
22:00
Ювентус
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Наполи
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Рома
Фрозиноне
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н0
Спартак1
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь0
Зенит4
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Реал
Футбол. Кубок России
17:30
Луки-Энергия1
Енисей2
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь0
Динамо К2
Футбол. Кубок России
17:00
Сызрань-20030
Ростов4
Футбол. Кубок России
12:00
СКА-ХабаровскП 2:43
Ахмат3
Футбол. Кубок России
11:00
Сахалин Ю-С1
Арсенал Т2
Все события
Фоторепортажи
18Что ждет «Спартак» в Новороссийске? Уникальные кадры начала века
18ЦСКА — один, «Спартак» — один. А кто же был круче?
19:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» одолел «Луки-Энергию» в матче 1/16 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России команда «Луки-Энергия» принимала «Енисей». Встреча прошла на стадионе «Экспресс» в городе Великие Луки и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев Марат Сагиров, забивший на 6-й минуте. На 31-й минуте встречи ответный гол забил нападающий «Енисея» Дарко Бодул.

Таким образом, команда красноярская команда обеспечила себе выход в 1/8 финала Кубка России. Ранее в следующую стадию турнира вышли пять клубов, представляющих Российскую Премьер-Лигу: «Оренбург», «Урал», тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат» и «Ростов».

Луки-Энергия 1:2
Первый тайм: 1:1
Енисей
26.09.2018, 17:30 Зрители: 3500 Плей-офф: 1/16 финала Экспресс
Главные тренеры
Сергей Осадчук Дмитрий Аленичев
Голы
5′ Марат Сагиров  
  Иван Овсянкин 35′
8 Фегор Огуде 87′
Составы
Артем Загребин 1
Игорь Смирнов 2
Максим Булимов 3
Сергей Бабакин 31
Валерий Сармонт 39
Леонид Решетников 5
Виталий Диков (к) 8
Роман Салимов 18
90′ Иван Овсянкин 37
Артем Егоров 17
66′ Марат Сагиров 7
Константин Котов 20
46′ Сергей Миронов 14
Александр Алексеев 13
47 Михаил Филиппов
3 Дмитрий Ятченко
4 Шамиль Гасанов
13 Алексей Грицаенко
15 Азим Фатуллаев (к)
70 Энис Гавазай
9 Дарко Бодул
91 Марко Обрадович 36′
8 Фегор Огуде 90′ 70′
5 Павел Комолов
11 Артур Саркисов 72′
10 Михаил Комков
48 Александр Кутьин 85′
7 Александр Зотов
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Луки-Энергия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
Гол Кокорина помог «Зениту» выйти в 1/8 финала Кубка России
В США Емельяненко признали величайшим тяжеловесом в истории
Карпин на пути к трофею: как «Ростов» разгромил «Сызрань-2003»
Топ-5 тренеров КХЛ, которые приятно удивили на старте сезона
Пятикратная чемпионка ОИ обвиняется в применении допинга
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Балтикой»
ESPN: Лидеры «Манчестер Юнайтед» разозлены поведением Моуринью
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь