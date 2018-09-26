Карпин на пути к трофею: как «Ростов» разгромил «Сызрань-2003»
«Советский спорт» — о матче 1/16 финала Кубка России «Сызрань-2003» — «Ростов» (0:4), в котором клуб из РПЛ не оставил шансов сопернику.
«Советский спорт» — о матче 1/16 финала Кубка России «Сызрань-2003» — «Ростов» (0:4), в котором клуб из РПЛ не оставил шансов сопернику.
Стадия 1/16 Кубка России — одна из самых непредсказуемых в турнире. Обычно, клубы РПЛ в играх против команд из низших дивизионов просматривают ближайший резерв и, довольно, часто «вылетают»
«Ростов» же решил отнестись в борьбе за «чашу» серьезно. Видимо, руководство и тренерский штаб посчитали, что именно Кубок России — кратчайший путь до еврокубков и взяли на матч с «Сызранью-2003» практически основной состав. Дома остались Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Гацкан, Ионов и Паршивлюк. Остальные игроки сначала летели из южного города до Самары, а оттуда два часа «тряслись» в автобусе до пункта назначения.
В Сызрань
Интересно, что в стартовом составе «Ростова»
Для маленькой Сызрани приезд клуба РПЛ — праздник по умолчанию. Местная команда из ПФЛ редко доходит до стадии, где встречается с клубами из элитного дивизиона. Четыре года назад, кстати, «Ростов» уже прекращал свой кубковый путь в этом городе. Тогда «Сызрань-2003» при переполненных трибунах разгромила
В этот раз также не обошлось без ажиотажа. Местный стадион «Кристалл» вмещает всего лишь 2 тысячи мест, который были распроданы за день. При этом цены на билеты были намного больше, чем на игры ПФЛ. На центральные секторы можно было попасть за 500 рублей, остальные места продавали по 400.
«Сызрань-2003», к слову, сейчас переживает не самые лучшие времена. Летом клуб едва не прекратил свое существование
Перед матчем организаторы постарались развлечь тех, кто решил прийти на матч. Сначала хиты из 2000-х исполняла местная
Именно под громкий звук «ударных» команды появились на поле. «Ростов» не стал долго «раскачиваться». Уже в дебюте Кьяртанссон не реализовал выход один на один. Гости больше владели мячом, сызранцы же и вовсе забыли про атаку. В итоге на 21-й минуте Шомуродов замкнул навес Зуева, а через несколько так Салетрес дальним ударом удвоил преимущество
В перерыве шоу на стадионе «Кристалл» продолжилось. В центре поля девушки устроили бразильский карнавал, который вызвал бурю эмоций на трибунах.
Футбол же во втором тайме не изменился. «Ростов» атаковал, а хозяева с трудом переходили центр поля. В итоге дубль на свой счет записал исландец Кьяртанссон — 4:0.
|Сызрань-2003
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0:4
Первый тайм: 0:2
|Ростов
|Дмитрий Воецкий
|Валерий Карпин
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Ринат Деушев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)