Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Торпедо М0
Динамо0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Амьен0
Ренн0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо1
Лилль0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кан1
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон0
Лион2
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель0
Страсбур1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ним0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе0
Лацио0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фортуна Д0
Байер0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Химки0
Рубин0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Чайка1
Анжи1
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Нижний Новгород0
Уфа0
Футбол. Зарубежный
21:00
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Леганес
Барселона
Футбол. Кубок России
21:00
Балтика
Локомотив
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Кальяри
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Кьево
Футбол. Зарубежный
22:00
Ювентус
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Наполи
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Рома
Фрозиноне
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н0
Спартак1
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Реал
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь0
Зенит4
Футбол. Кубок России
17:30
Луки-Энергия1
Енисей2
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь0
Динамо К2
Футбол. Кубок России
17:00
Сызрань-20030
Ростов4
Футбол. Кубок России
12:00
СКА-ХабаровскП 2:43
Ахмат3
Футбол. Кубок России
11:00
Сахалин Ю-С1
Арсенал Т2
Все события
Фоторепортажи
18Что ждет «Спартак» в Новороссийске? Уникальные кадры начала века
18ЦСКА — один, «Спартак» — один. А кто же был круче?
19:56 (мск), источник: Советский спорт

Карпин на пути к трофею: как «Ростов» разгромил «Сызрань-2003»

«Советский спорт» — о матче 1/16 финала Кубка России «Сызрань-2003» — «Ростов» (0:4), в котором клуб из РПЛ не оставил шансов сопернику.

Наверх

У «Ростова» почти основа

Стадия 1/16 Кубка России — одна из самых непредсказуемых в турнире. Обычно, клубы РПЛ в играх против команд из низших дивизионов просматривают ближайший резерв и, довольно, часто «вылетают» из-за недооценки соперника.

«Ростов» же решил отнестись в борьбе за «чашу» серьезно. Видимо, руководство и тренерский штаб посчитали, что именно Кубок России — кратчайший путь до еврокубков и взяли на матч с «Сызранью-2003» практически основной состав. Дома остались Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Гацкан, Ионов и Паршивлюк. Остальные игроки сначала летели из южного города до Самары, а оттуда два часа «тряслись» в автобусе до пункта назначения.

В Сызрань желто-синие прибыли за день до матча и расписание команды ничем не отличалось от того, что обычно происходит на выездных матчах чемпионата. Нашлось время и для традиционной прогулки, которая состоялась за несколько часов до стартового состава. Валерий Карпин вместе с подопечными около получаса любовался видами реки Сызранка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что в стартовом составе «Ростова» все-таки не обошлось без серьезных сюрпризов. Например, нападающий Шомуродов занял место на фланге защиты, а в центре поля вышел Юсупов, который, наконец, восстановился от травмы. В защите стоит отметить дебют молодого шведа Хаджикадунича. Впервые в сезоне в запасе остался Скопинцев — его заменил Щадин. В атаке же сделали ставку на дуэт Зуев-Кьяртанссон. Для последнего кубковый матч оказался первым в стартовом составе нового клуба.

Ажиотаж в Сызрани

Для маленькой Сызрани приезд клуба РПЛ — праздник по умолчанию. Местная команда из ПФЛ редко доходит до стадии, где встречается с клубами из элитного дивизиона. Четыре года назад, кстати, «Ростов» уже прекращал свой кубковый путь в этом городе. Тогда «Сызрань-2003» при переполненных трибунах разгромила желто-синих (3:0), а Миодраг Божович был вынужден уйти в отставку.

В этот раз также не обошлось без ажиотажа. Местный стадион «Кристалл» вмещает всего лишь 2 тысячи мест, который были распроданы за день. При этом цены на билеты были намного больше, чем на игры ПФЛ. На центральные секторы можно было попасть за 500 рублей, остальные места продавали по 400.

«Сызрань-2003», к слову, сейчас переживает не самые лучшие времена. Летом клуб едва не прекратил свое существование из-за финансовых проблем, но в последний момент деньги смогли найти. Что касается турнирного положения, сейчас команда занимает четвертое место в зоне ПФЛ «Урал-Поволжье».

Дубль исландца

Перед матчем организаторы постарались развлечь тех, кто решил прийти на матч. Сначала хиты из 2000-х исполняла местная кавер-группа, потом симпатичные девушки плясали в центре поля, следом уже другие красавицы играли на барабанах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Именно под громкий звук «ударных» команды появились на поле. «Ростов» не стал долго «раскачиваться». Уже в дебюте Кьяртанссон не реализовал выход один на один. Гости больше владели мячом, сызранцы же и вовсе забыли про атаку. В итоге на 21-й минуте Шомуродов замкнул навес Зуева, а через несколько так Салетрес дальним ударом удвоил преимущество желто-синих.

Во время загрузки произошла ошибка.

В перерыве шоу на стадионе «Кристалл» продолжилось. В центре поля девушки устроили бразильский карнавал, который вызвал бурю эмоций на трибунах.

Футбол же во втором тайме не изменился. «Ростов» атаковал, а хозяева с трудом переходили центр поля. В итоге дубль на свой счет записал исландец Кьяртанссон — 4:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Желто-синие в хорошем настроении будут готовиться к игре со «Спартаком», а «Сызарни-2003» остается ждать следующего года.

Сызрань-2003 0:4
Первый тайм: 0:2
Ростов
26.09.2018, 17:00 Зрители: 2070 Плей-офф: 1/16 финала СК Кристалл
Главные тренеры
Дмитрий Воецкий Валерий Карпин
Голы
14 Элдор Шомуродов 21′
17 Антон Салетрос 31′
23 Видар Ерн Кьяртанссон 64′
23 Видар Ерн Кьяртанссон 69′
Составы
Виталий Шильников 87
Илья Ионов 2
Андрей Семенов 4
Александр Марченко 5
Игорь Рыжков (к) 63
Ирек Ганиев 88
Сергей Данилов 8
Сергей Цыганов 77
80′ Алексей Хрущев 10
Максим Руднев 20
71′ Евгений Ушаков 11
Никита Имуллин 7
53′ Максим Малаховский 18
Руслан Махмутов 23
30 Сергей Песьяков (к)
5 Деннис Хаджикадунич
21 Матия Бобен
25 Арсений Логашов
10 Александр Зуев
17 Антон Салетрос
92 Артем Щадин
14 Элдор Шомуродов
7 Артур Юсупов 46′
8 Аяз Гулиев
20 Жан Маер 75′
71 Дмитрий Вебер
23 Видар Ерн Кьяртанссон 79′
81 Михаил Осинов
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Ринат Деушев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сызрань-2003
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Головин – это просто Месси. Что говорят об игре россиянина в «Монако»?
Монополия для Императора: как Федор Емельяненко заставил всех бойцов ММА платить
Гол Кокорина помог «Зениту» выйти в 1/8 финала Кубка России
В США Емельяненко признали величайшим тяжеловесом в истории
Топ-5 тренеров КХЛ, которые приятно удивили на старте сезона
Пятикратная чемпионка ОИ обвиняется в применении допинга
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Балтикой»
ESPN: Лидеры «Манчестер Юнайтед» разозлены поведением Моуринью
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь