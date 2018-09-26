Ротенберг, Тарасов и Смолов — в стартовом составе «Локо» на матч с «Балтикой»
Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Локомотива» на матч 1/16 финала Кубка России.
Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Локомотива» на матч 1/16 финала Кубка России.
Запасные: Лантратов, Черчесов, Крючков, Каленкович, Дмитриев, Погребняк, Радунович.
Запасные: Медведев, Игнатьев, Хёведес, Идову, Баринов, Миронов, Тугарев, Эдер.
Встреча пройдёт на стадионе «Калининград» сегодня, 26 сентября.
В Кубке России подопечные Юрия Сёмина начинают свой путь со стадии 1/16 финала, в то время как калининградская команда в 1/32 финала на выезде обыграла «Знамя Труда» со счётом 1:0.