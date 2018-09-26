Гол Кокорина помог «Зениту» разгромить «Волгарь» и выйти в 1/8 финала Кубка России

Забитыми мячами отметились Александр Анюков (8-я минута), Роберт Мак (35), Антон Заболотный (61) и Александр Кокорин (88). Анюков забил гол за «Зенит» впервые с 2012 года, а для Кокорина, проводящего второй матч после травмы, из-за которой он пропустил чемпионат мира, забитый мяч стал первым с момента его возвращения на поле. По ходу матча на поле появился защитник «Зенита» Эммануэль Маммана, который из-за травмы колена не играл с марта 2018 года.
В 1/8 финала турнира «Зенит» сыграет с «Ростовом», который в своем матче разгромил «Сызрань-2003» со счетом 4:0.
Также в среду грозненский «Ахмат» в серии пенальти обыграл «СКА-Хабаровск» (3:3, по пенальти 4:2). Команда из Грозного в следующей стадии турнира встретится с тульским «Арсеналом», обыгравшим «Сахалин» (2:1).
Красноярский «Енисей» оказался сильнее клуба «Луки-Энергия» (2:1) и в 1/8 финала сыграет с победителем матча между калининградской «Балтикой» и московским «Локомотивом».
На стадии 1/16 финала соревнований в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ. Встречи 1/8 финала Олимп — Кубка России запланированы на 31 октября — 1 ноября.