Гол Кокорина помог «Зениту» разгромить «Волгарь» и выйти в 1/8 финала Кубка России

Забитыми мячами отметились Александр Анюков (8-я минута), Роберт Мак (35), Антон Заболотный (61) и Александр Кокорин (88). Анюков забил гол за «Зенит» впервые с 2012 года, а для Кокорина, проводящего второй матч после травмы, из-за которой он пропустил чемпионат мира, забитый мяч стал первым с момента его возвращения на поле. По ходу матча на поле появился защитник «Зенита» Эммануэль Маммана, который из-за травмы колена не играл с марта 2018 года.