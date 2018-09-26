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20:16 (мск), источник: ТАСС

Гол Кокорина помог «Зениту» разгромить «Волгарь» и выйти в 1/8 финала Кубка России

ТАСС, 26 сентября. Санкт-петербургский «Зенит» одержал крупную победу над астраханским «Волгарем» со счетом 4:0 в гостевом матче 1/16 финала Олимп — Кубка России.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Забитыми мячами отметились Александр Анюков (8-я минута), Роберт Мак (35), Антон Заболотный (61) и Александр Кокорин (88). Анюков забил гол за «Зенит» впервые с 2012 года, а для Кокорина, проводящего второй матч после травмы, из-за которой он пропустил чемпионат мира, забитый мяч стал первым с момента его возвращения на поле. По ходу матча на поле появился защитник «Зенита» Эммануэль Маммана, который из-за травмы колена не играл с марта 2018 года.

Футбол
Кубок России 2018/2019
1/16 финала, 26.09.2018, 21:00
Балтика
-Локомотив-

В 1/8 финала турнира «Зенит» сыграет с «Ростовом», который в своем матче разгромил «Сызрань-2003» со счетом 4:0.

Также в среду грозненский «Ахмат» в серии пенальти обыграл «СКА-Хабаровск» (3:3, по пенальти 4:2). Команда из Грозного в следующей стадии турнира встретится с тульским «Арсеналом», обыгравшим «Сахалин» (2:1).

Красноярский «Енисей» оказался сильнее клуба «Луки-Энергия» (2:1) и в 1/8 финала сыграет с победителем матча между калининградской «Балтикой» и московским «Локомотивом».

На стадии 1/16 финала соревнований в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ. Встречи 1/8 финала Олимп — Кубка России запланированы на 31 октября — 1 ноября.

Волгарь 0:4
Первый тайм: 0:2
Зенит
26.09.2018, 18:00 Плей-офф: 1/16 финала Центральный
Главные тренеры
Виталий Панов Сергей Семак
Голы
2 Александр Анюков 8′
20 Роберт Мак 35′
29 Антон Заболотный 61′
9 Александр Кокорин 88′
Составы
Дмитрий Саганович 30
Роман Локтионов (к) 4
Юрий Журавлев 27
Александр Степанов 91
Андрей Зенин 33
Виталий Горулев 88
Алексей Павлишин 11
Владлен Бабаев 14
32′ 83′ Алексей Бердников 77
Батрадз Кокоев 3
59′ Юрий Пугачев 10
Иван Столбовой 19
66′ Артем Погосов 93
Данила I Козлов 44
41 Михаил Кержаков
13 Луиш Нету
23 Миха Мевля
27 Магомед Оздоев
10 Клаудио Маркизио
8 Матиас Краневиттер
33 Эрнани
29 Антон Заболотный
2 Александр Анюков (к) 69′
30 Эмануэль Маммана 71′
28 Евгений Чернов 82′
15 Эльмир Набиуллин
20 Роберт Мак 64′
9 Александр Кокорин
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Москва, Россия)
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