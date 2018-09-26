«Спартак» наконец-то выиграл — хотя бы в Кубке России
Команда Карреры смогла обыграть «Черноморец» в Новороссийске — 1:0.
Команда Карреры смогла обыграть «Черноморец» в Новороссийске — 1:0.
«Черноморец» уже давно не команда уровня высшего дивизиона. И даже ФНЛ. Сейчас «Черноморец» выступает всего лишь в ПФЛ, где занимает шестое место. Зато Новороссийск сделал мощный ролик перед матчем со «Спартаком». Ну, как минимум крайне пафосный.
Каррера выставил на Кубок состав, который вполне можно назвать «резервным». Впрочем, у «Спартака» сейчас минимум ясности в том, кто тут основной, а кто запасной. Одно понятно: Павел Маслов и Владислав Пантелеев дебютировали в основе.
На самом деле «Спартак»
Матч в Новороссийске тяжко анализировать, потому что поле было, мягко говоря, не лучшего качества. На таком даже «Барса» бы с трудом сочиняла комбинации. Иногда хорошие атаки «Спартака» завершал именно газон, по которому мяч еле двигался. А не защитники «Черноморца».
Но некоторые перфомансы у игроков «Спартака» получились.
Во втором тайме «Черноморец» смотрелся как нормальный такой середняк РПЛ. Порой даже вдавливая спартаковцев в свою штрафную. У хозяев были моменты, а у гостей иногда чуть ли не паника при обороне. «Спартак» все же выстоял, Зе Луиш запорол еще один выход формата 1 в 1, а Жано Ананидзе
|Черноморец Н
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Спартак
|Хазрет Дышеков
|Массимо Каррера
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)