Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ1
Реймс1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта0
Торино0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри0
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи1
Парма0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома1
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д2
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг0
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М0
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц0
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес1
Барселона1
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Балтика1
Локомотив1
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Реал
Футбол. Кубок России
20:15
Торпедо М0
Динамо1
Футбол. Зарубежный
20:00
Амьен2
Ренн1
Футбол. Зарубежный
20:00
Бордо1
Лилль0
Футбол. Зарубежный
20:00
Кан2
Монпелье2
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон0
Лион3
Футбол. Зарубежный
20:00
Марсель3
Страсбур2
Футбол. Зарубежный
20:00
Ним0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе1
Лацио2
Футбол. Зарубежный
19:30
Фортуна Д1
Байер2
Футбол. Кубок России
19:00
Химки0
Рубин1
Футбол. Кубок России
19:00
Чайка1
Анжи2
Футбол. Кубок России
19:00
Нижний НовгородП 5:30
Уфа0
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н0
Спартак1
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь0
Зенит4
Футбол. Кубок России
17:30
Луки-Энергия1
Енисей2
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь0
Динамо К2
Футбол. Кубок России
17:00
Сызрань-20030
Ростов4
Футбол. Кубок России
12:00
СКА-ХабаровскП 2:43
Ахмат3
Футбол. Кубок России
11:00
Сахалин Ю-С1
Арсенал Т2
Все события
Фоторепортажи
13Победа «Ливерпуля», осечка МЮ, гол Роналду и другие события выходных
12В Лондоне прошла церемония вручения наград ФИФА
20:51 (мск), источник: Sport24

«Спартак» наконец-то выиграл — хотя бы в Кубке России

Команда Карреры смогла обыграть «Черноморец» в Новороссийске — 1:0.

Наверх
Источник: Sport24

«Черноморец» уже давно не команда уровня высшего дивизиона. И даже ФНЛ. Сейчас «Черноморец» выступает всего лишь в ПФЛ, где занимает шестое место. Зато Новороссийск сделал мощный ролик перед матчем со «Спартаком». Ну, как минимум крайне пафосный.

Во время загрузки произошла ошибка.

Каррера выставил на Кубок состав, который вполне можно назвать «резервным». Впрочем, у «Спартака» сейчас минимум ясности в том, кто тут основной, а кто запасной. Одно понятно: Павел Маслов и Владислав Пантелеев дебютировали в основе.

Во время загрузки произошла ошибка.

На самом деле «Спартак» играл-таки резервом по одной причине: в составе был Петкович. А это показатель. У серба в «Спартаке» пока явно не получается — и в Новороссийске он не смог исправить ситуацию. Как и доиграть хотя бы первый тайм — уже на 8-й минуте Петковича унесли на носилках. Вместо него в обороне работал Боккетти.

Источник: РИА "Новости"

Матч в Новороссийске тяжко анализировать, потому что поле было, мягко говоря, не лучшего качества. На таком даже «Барса» бы с трудом сочиняла комбинации. Иногда хорошие атаки «Спартака» завершал именно газон, по которому мяч еле двигался. А не защитники «Черноморца».

Но некоторые перфомансы у игроков «Спартака» получились. Наконец-то что-то креативное сделал Ханни. И при этом даже результативное. На 32-й алжирец вырезал топ-передачу не на топ-газоне, а Зе Луиш рутинно реализовал выход один на один. Гол с игры — уже событие. «Спартак» не коллекционировал голевые моменты, но хотя бы вел в счете. Собственно, было бы странно, случиь иначе против команды ПФЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме «Черноморец» смотрелся как нормальный такой середняк РПЛ. Порой даже вдавливая спартаковцев в свою штрафную. У хозяев были моменты, а у гостей иногда чуть ли не паника при обороне. «Спартак» все же выстоял, Зе Луиш запорол еще один выход формата 1 в 1, а Жано Ананидзе наконец-то вышел просто на поле (и даже чуть не забил). В общем, красно-белые не выдали эффектное шоу, а скорее вымучили победу. Ну, зато пробились в 1/8 финала Кубка России — тоже неплохо.

Черноморец Н 0:1
Первый тайм: 0:1
Спартак
26.09.2018, 18:30 Зрители: 12500 Плей-офф: 1/16 финала Центральный (Труд)
Главные тренеры
Хазрет Дышеков Массимо Каррера
Голы
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (С. Ханни) 28′
Составы
Максим Швагирев 1
48′ Даниил Лезгинцев 21
Анатолий Пуляев 2
Иван Юдин 3
Алексей Кузнецов (к) 5
Сергей Обивалин 24
Сергей Гаранжа 19
Иван Селеменев 17
42′ Дато Черткоев 14
76′ 90+2′ Илья Захаров 11
51′ 80′ Андрей Мендель 18
Артур Миносян 7
75′ Илья Стефанович 10
Иван Матюшенко 25
32 Артем Ребров (к)
39 Павел Маслов 85′
23 Дмитрий Комбаров
46 Артем Мамин
27 Александр Ломовицкий 70′
88 Александр Ташаев 16′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
40 Артем Тимофеев
3 Марко Петкович 9′
16 Сальваторе Боккетти
94 Софьян Ханни 67′
11 Фернанду
83 Владислав Пантелеев 83′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Черноморец Н
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Жена экс-футболиста "Зенита" удивила всех откровенным фото на природе
"Жену Глушакова подкупили". Новая версия скандала в "Спартаке"
Гол Кокорина помог «Зениту» выйти в 1/8 финала Кубка России
В США Емельяненко признали величайшим тяжеловесом в истории
Карпин на пути к трофею: как «Ростов» разгромил «Сызрань-2003»
Сборная России проиграла Бразилии на ЧМ-2018, ведя 2:0 по сетам
«Локомотив» играет с «Балтикой» в Кубке России (трансляция)
ESPN: Лидеры «Манчестер Юнайтед» разозлены поведением Моуринью
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь