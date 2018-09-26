«Спартак» наконец-то выиграл — хотя бы в Кубке России

Источник: Sport24

«Черноморец» уже давно не команда уровня высшего дивизиона. И даже ФНЛ. Сейчас «Черноморец» выступает всего лишь в ПФЛ, где занимает шестое место. Зато Новороссийск сделал мощный ролик перед матчем со «Спартаком». Ну, как минимум крайне пафосный.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DZX1Y4vV6To?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Каррера выставил на Кубок состав, который вполне можно назвать «резервным». Впрочем, у «Спартака» сейчас минимум ясности в том, кто тут основной, а кто запасной. Одно понятно: Павел Маслов и Владислав Пантелеев дебютировали в основе.

На самом деле «Спартак» играл-таки резервом по одной причине: в составе был Петкович. А это показатель. У серба в «Спартаке» пока явно не получается — и в Новороссийске он не смог исправить ситуацию. Как и доиграть хотя бы первый тайм — уже на 8-й минуте Петковича унесли на носилках. Вместо него в обороне работал Боккетти.

Источник: РИА "Новости"

Матч в Новороссийске тяжко анализировать, потому что поле было, мягко говоря, не лучшего качества. На таком даже «Барса» бы с трудом сочиняла комбинации. Иногда хорошие атаки «Спартака» завершал именно газон, по которому мяч еле двигался. А не защитники «Черноморца».

Но некоторые перфомансы у игроков «Спартака» получились. Наконец-то что-то креативное сделал Ханни. И при этом даже результативное. На 32-й алжирец вырезал топ-передачу не на топ-газоне, а Зе Луиш рутинно реализовал выход один на один. Гол с игры — уже событие. «Спартак» не коллекционировал голевые моменты, но хотя бы вел в счете. Собственно, было бы странно, случиь иначе против команды ПФЛ.